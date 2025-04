Le più belle Frasi di Osho : RICHIESTA AUDIZIONE URGENTE VERTICI FACEBOOK ITALIA

Home » Social News » Le più belle Frasi di Osho : RICHIESTA AUDIZIONE URGENTE VERTICI FACEBOOK ITALIA

Il profilo, che ha superato il milione di follower, pubblica ogni giorno le vignette satiriche firmate da Federico Palmaroli.

Durata del Conclave: dai più rapidi agli storici 1.006 giorni

Il Conclave che inizierà il 7 maggio 2025 non ha una durata prestabilita: si protrarrà fino all'elezione del nuovo Papa, solitamente tra i 4 e i 5 giorni in epoca moderna.

Demi Moore eletta Donna più bella del mondo 2025 da People

A 62 anni Demi Moore è stata nominata "Donna più bella del mondo 2025" dalla rivista People, conquistando la copertina dell'ultimo numero.

MoonX: Scopri i memecoin più caldi su Web3 senza wallet complicati

MoonX è il nuovo strumento Web3 creato da BYDFi, exchange crypto riconosciuto a livello globale, pensato per semplificare e velocizzare il trading memecoin su Web3, anche per chi non ha esperienza.