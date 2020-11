DALLA PARTE DEGLI ANIMALI RITORNA IN ONDA DOMENICA MATTINA ALLE ORE 11

Dalla Parte degli Animali, la trasmissione condotta dall'on. Michela Vittoria Brambilla torna d'ora in poi in onda la domenica mattina alle 11 sempre su Rete 4 (con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4). Nell'ottava puntata piena di novità - fra i numerosi ospiti - gli addestratissimi “cani molecolari” delle squadre di “mantrailing” (ricerca di una determinata persona).

La trasmissione condotta dall'on. Brambilla è l’unica pensata per trovar casa agli animali abbandonati, che è sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le rubriche speciali, “dalla loro parte”. In scaletta anche l’amico di una stella della lirica, Katia Ricciarelli, e tanti simpaticissimi animali da adottare. “Dalla parte degli animali” – grazie alla televisione, un mezzo di grande potenza e pervasività – promuove le adozioni, combatte l’orribile piaga del randagismo e diffonde tra gli italiani la cultura del possesso responsabile. Protagonisti sono gli animali ospiti dei rifugi, che così hanno più possibilità di ritrovare il calore di una casa e l’amore di una famiglia: la loro collocazione naturale. Tra le adozioni proposte nell’ottava puntata, il gatto Spelacchio e un galletto di nome Romy. Un servizio è dedicato al vero e proprio boom degli “Asili per cani”, centri a cui si può lasciare il proprio animale nelle ore diurne per evitare che, lasciato solo a casa, si annoi, pianga o abbai. Per la rubrica “Ho salvato” seguiremo la storia di Sara e del pulcino Polly, fortunatamente scampato alla morte. Poi toccherà ai conduttori dei “cani molecolari”, capaci di seguire con l’olfatto le tracce di una determinata persona. Il termine tecnico è, appunto, “mantrailing”: a questi amici perfettamente addestrati ci si affida quando si tratta di ritrovare, in condizioni difficili, persone scomparse. Le dimostrazioni cui assisteremo spiegheranno perché. Nell’ottava puntata l’”amico famoso” è una stella della lirica. Katia Ricciarelli ci presenterà il suo Ciuffi, con il quale, manco a dirlo, fa anche musica.

Lucky, mascotte della trasmissione, è sempre in piena attività. Responsabile dei social network, introduce anche il “tg di notizie dal mondo” sugli animali e, in ogni puntata, il “profilo” di un animale (nell’ottava puntata protagonista sarà il più grande gli animali viventi, la balena). E poi i consigli della nutrizionista e le risposte dell’avvocato alle domande dei telespettatori. Questa volta il tema è: quali regole seguire per il trasporto degli animali?

“Dalla parte degli animali” è un programma a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).