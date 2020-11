Xiaomi e Paolo Nespoli insieme per il Black Friday

Paolo Nespoli protagonista della nuova campagna digital che dà il via al Black Friday “spaziale” di Xiaomi

Offerte Black Friday? Lo sanno tutti, c’è Xiaomi! Questo il claim per la nuova campagna che Xiaomi lancia in occasione del Black Friday insieme a un testimonial che possiamo definire davvero…spaziale! Paolo Nespoli, l’astronauta italiano rimasto per 313 giorni in orbita, è infatti il protagonista dello spot che Xiaomi dedicherà ai propri Mi Fan e a tutti gli appassionati di tecnologia in occasione del Black Friday.

Da oggi e fino al 27 novembre, la campagna sarà completamente digital per accorciare le distanze dettate dall’emergenza Covid-19. Realizzata dall’agenzia e casa di produzione Miyagi con la direzione creativa di Gabriele Goffredo, sarà visibile sui principali social network di Xiaomi - Facebook, YouTube, Instagram e TikTok – nei formati da 30”,15” e 6”.





“Non serve pensarci, ormai lo sanno tutti: al Black Friday Xiaomi c’è. Dovunque, con i nostri prodotti ad alto tasso di innovazione e qualità e a prezzi ancora più incredibili. Chi ancora non lo sa deve avere una scusa davvero straordinaria... e proprio su questo abbiamo voluto giocare nel nostro tradizionale video del Black Friday, chiamando in causa un personaggio che stimiamo tantissimo e che effettivamente una buona scusa ce l’aveva. Ma ora non più!” – ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Paolo Nespoli sarà anche uno dei protagonisti, insieme a FRA! e tanti altri ospiti, delle molteplici dirette live che Xiaomi ha in programma la prossima settimana sui propri canali social. Ormai lo sanno tutti che il Black Friday Xiaomi è pieno di sorprese!

A proposito di soprese, non potevano certamente mancare quelle di mi.com. Ogni giorno, attraverso campagne di gamification come ad esempio “Login quotidiano” o “Più mi piace, più sconti”, sarà infatti possibile riscattare Mi Point, bonus e sconti da aggiungere alle super offerte già in corso semplicemente facendo login sulla pagina dedicata alle offerte dedicate al Black Friday o mettendo uno o più “mi piace” ad alcuni prodotti selezionati.

E voi dove siete stati finora?! Sintonizzatevi sui canali ufficiali di Xiaomi per rimanere aggiornati su tutte le migliori promozioni, dal Pianeta Terra…fino alla Luna!