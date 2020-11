WB. GAMES ANNUNCIA MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE

Warner Bros. Games annuncia Mortal Kombat 11 Ultimate, la nuova edizione espansa di Mortal Kombat 11, il titolo della storia del franchise che in tempi record ha venduto oltre 8 milioni di copie nel mondo. Da oggi disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, le console Xbox One, Nintendo Switch™, PC e Stadia, offre una versione ampliata di Mortal Kombat 11, titolo tanto acclamato dalla critica e premiato come Fighting Game of the Year alla 23esima edizione dei D.I.C.E. Awards dalla Academy of Interactive Arts & Sciences e come Best Fighting Game del 2019 da IGN.

Sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 Ultimate offre l’esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 aggiungendo il Kombat Pack 2 con i nuovi kombattenti Mileena, Rain e Rambo, insieme al gioco base Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e l’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath. Chi possiede Mortal Kombat 11, oltre ai nuovi acquirenti del gioco su PS4™ o sulle console Xbox One, può scaricare la versione per PS5™ o Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi, disponibile da oggi come parte di un aggiornamento dei contenuti gratuito. Ulteriormente perfezionato, presenta risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede PS5 o Xbox Series X|S.





Mortal Kombat 11 Ultimate è disponibile ora al costo consigliato di 59,99€ e include i 37 combattenti giocabili, i contenuti della storia e le modalità di gioco, tra cui:

Kombat Pack 2 – Nuovi kombattenti: Mileena, il malvagio clone ibrido Edeniano e Tarkatan di Kitana; Rain, il regale semidio Edeniano; Rambo, l’inconfondibile soldato delle Forze Speciali dotato delle fattezze e della voce di Sylvester Stallone, con costumi aggiuntivi ispirati ai film “Rambo”, “Rambo 2 – La vendetta” e “Rambo III”.

– Nuovi kombattenti: Mileena, il malvagio clone ibrido Edeniano e Tarkatan di Kitana; Rain, il regale semidio Edeniano; Rambo, l’inconfondibile soldato delle Forze Speciali dotato delle fattezze e della voce di Sylvester Stallone, con costumi aggiuntivi ispirati ai film “Rambo”, “Rambo 2 – La vendetta” e “Rambo III”. L’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath – Un’espansione di trama per la prima volta nella storia del franchise. Aftermath prosegue il racconto dell’epica storia del gioco principale con tre personaggi giocabili (Fujin, Sheeva, Robocop) e 10 costumi aggiuntivi.

– Un’espansione di trama per la prima volta nella storia del franchise. Aftermath prosegue il racconto dell’epica storia del gioco principale con tre personaggi giocabili (Fujin, Sheeva, Robocop) e 10 costumi aggiuntivi. Kombat Pack 1 – Sei personaggi giocabili, tra cui Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Il Joker, Terminator T-800 e Spawn, oltre a 25 costumi aggiuntivi.

Mortal Kombat 11 – I contenuti e le modalità per tutti i giocatori, tra cui la modalità storia, già apprezzata dalla critica, il sistema di variazione dei personaggi personalizzabili, le Torri del Tempo, le Friendship, le Fatality di livello e molto altro ancora, oltre alla selezione di combattenti giocabili, tutti dotati di Fatality uniche che danno vita a scene di brutale potenza.

– I contenuti e le modalità per tutti i giocatori, tra cui la modalità storia, già apprezzata dalla critica, il sistema di variazione dei personaggi personalizzabili, le Torri del Tempo, le Friendship, le Fatality di livello e molto altro ancora, oltre alla selezione di combattenti giocabili, tutti dotati di Fatality uniche che danno vita a scene di brutale potenza. Aggiornamento per PS5 disponibile –Chi possiede Mortal Kombat 11 Ultimate , Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection e Mortal Kombat 11, oltre ai nuovi acquirenti su PS4, può scaricare la versione per PS5 del gioco senza costi aggiuntivi, ora disponibile come parte di un aggiornamento dei contenuti gratuito, per ottenere risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede PS5.

–Chi possiede , Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection e Mortal Kombat 11, oltre ai nuovi acquirenti su PS4, può scaricare la versione per PS5 del gioco senza costi aggiuntivi, ora disponibile come parte di un aggiornamento dei contenuti gratuito, per ottenere risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede PS5. Smart Delivery per Xbox Series X|S abilitato –Chi possiede Mortal Kombat 11 Ultimate , Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection e Mortal Kombat 11, oltre ai nuovi acquirenti sulle console Xbox One, può scaricare la versione per Xbox Series X|S del gioco senza costi aggiuntivi, ora disponibile come parte di un aggiornamento dei contenuti gratuito, per ottenere risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede Xbox Series X|S. I possessori di console Xbox Series X|S e Xbox One devono scaricare un aggiornamento opzionale per l’accesso ai filmati in risoluzione 4K nel gioco.

–Chi possiede , Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection e Mortal Kombat 11, oltre ai nuovi acquirenti sulle console Xbox One, può scaricare la versione per Xbox Series X|S del gioco senza costi aggiuntivi, ora disponibile come parte di un aggiornamento dei contenuti gratuito, per ottenere risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede Xbox Series X|S. I possessori di console Xbox Series X|S e Xbox One devono scaricare un aggiornamento opzionale per l’accesso ai filmati in risoluzione 4K nel gioco. Supporto Krossplay – I giocatori su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One potranno lottare contro altri giocatori su piattaforme diverse in alcune modalità.

Chi possiede Mortal Kombat 11 ha la possibilità di migliorare l’esperienza grazie a queste opzioni:

Kombat Pack 2

L’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath

Kombat Pack 1

Pacchetto aggiuntivo per Mortal Kombat 11 Ultimate che include Kombat Pack 1, Kombat Pack 2 e l’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath

Mortal Kombat 11 Ultimate è da oggi disponibile per PS5 e PS4, la versione fisica per PS4 sarà disponibile in Nord America a gennaio. Inoltre, la versione per Nintendo Switch è disponibile solo in digitale in Nord America. Le versioni per PC e Stadia sono disponibili solo in digitale in tutto il mondo.