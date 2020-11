Sony ha presentato la nuova videocamera FX6

Sony ha presentato oggi ufficialmente la nuova videocamera FX6 (modello ILME-FX6V). La nuova macchina si inserisce nella serie Cinema Line, studiata per mettere a disposizione di un vasto pubblico di registi e content creator l’esperienza del brand nelle tecnologie di imaging.

Con prodotti del calibro di VENICE e FX9, Cinema Line offre l’effetto cinematografico tanto ambìto, grazie a una vasta esperienza nel campo della produzione cinematografica digitale e all’operabilità elevata di corpi macchina dal design innovativo, così come a una resistenza notevole e una personalizzazione intuitiva.

In quanto elemento di questa linea professionale, la nuova FX6 combina le tecnologie chiave di Sony in termini di sensori di immagine, processori e prestazioni AF (autofocus). È inoltre compatibile con l’ampia gamma di obiettivi ad attacco E di Sony a garanzia di flessibilità creativa.





“La nuova FX6 è l’ultimo esempio della volontà di Sony di spostare sempre più in là i limiti delle tecnologie di imaging per rispondere alle esigenze dei clienti”, ha dichiarato Yann Salmon-Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. “Con l’ampliamento della gamma Cinema Line, vogliamo impegnarci a favorire le competenze e gli straordinari talenti dei content creator e dei cineasti di oggi. Il nuovo modello coniuga l’esperienza leader di settore della camera da presa cinematografica VENICE e il meglio dell’innovativa tecnologia delle fotocamere mirrorless Alpha.”

Qualità d’immagine cinematografica full-frame

La nuova videocamera è dotata di un sensore full-frame CMOS Exmor R retroilluminato da 10,2 MP[ii] che offre oltre 15 stop di gamma dinamica[iii] e una sensibilità elevata con bassi livelli di rumore. La sensibilità base di ISO 800 è accostata a un’impostazione di sensibilità potenziata di ISO 12.800[iv], espandibile a 409.600[v], per le riprese in condizioni di scarsa e scarsissima illuminazione. La videocamera è in grado di registrare video in formato XAVC All Intra con profondità di colore 4:2:2 a 10 bit con una qualità d’immagine sorprendente in DCI 4K (4096 x 2160 – fino a 60p), QFHD 4K (3840 x 2160 –fino a 120 fps[vi] e FHD (1920×1080 – fino a 240p) per uno slow motion incredibilmente dettagliato. Quando sono richieste dimensioni di file più pratiche, la FX6 può registrare in XAVC Long GOP 4:2:0 8-bit QFHD 4K (3840 x 2160 – fino a 120pvi) and 4:2:2 10-bit FHD (1920×1080 – fino a 240p). Il processore d’immagine BIONZ XR™, introdotto per la prima volta sulla fotocamera Sony Alpha 7S III, raggiunge prestazioni di elaborazione fino a quattro volte superiori al modello FS5 II.

Sviluppata sulla base dell’esperienza della camera da presa cinematografica VENICE, leader di settore a livello mondiale, FX6 vanta una scienza del colore avanzata con S-CinetoneTM, per una resa più ricca delle tonalità sin dal primo utilizzo, ma anche S-Log3, S-Gamut3 e S-Gamut3.Cine, per una maggiore flessibilità in post-produzione. In questo ambito, le prestazioni cinematografiche di FX6 sono ottimizzate per applicazioni di livello premium poiché consentono di catturare la massima gamma dinamica del sensore offrendo ampia libertà creativa. L’impiego della scienza del colore di VENICE permette di unire facilmente le riprese effettuate con altre videocamere di Sony della famiglia Cinema Line.

Funzionalità video avanzate

Rifacendosi alle sorprendenti funzioni AF delle fotocamere Alpha di Sony, la FX6 offre Fast Hybrid AF unendo messa a fuoco automatica a rilevamento di fase sul piano focale a 627 punti[vii] con Real-time Eye AF a frame rate elevati con autofocus continuo. In questo modo, gli operatori possono seguire i soggetti in rapido movimento in slow motion, con precisione e senza sforzi, senza effetti negativi sulla messa a fuoco. Il sistema Fast Hybrid AF funziona con oltre 50 obiettivi ad attacco E nativi e persino a 4K 120p[viii]. Inoltre, la Fx6 consente di registrare filmati in slow motion fino a 5x con il formato 4K (QFHD) a 120 fps.

I filtri ND variabili elettronici interni della nuova FX6 permettono di regolare in tutta semplicità e fluidità la densità del filtro. Gli utenti possono impostare il filtro ND variabile in modalità automatica o regolare manualmente la densità del filtro con incrementi da 1/4 a 1/128 per ottenere immagini perfettamente esposte, senza compromettere la profondità di campo, anche in caso di condizioni di luce mutevoli. Associato alla sensibilità ultraelevata del dispositivo, il filtro ND variabile elettronico offre un eccezionale controllo creativo in quasi tutte le condizioni di ripresa.

Una videocamera dedicata a content creator sempre in movimento

Dinamicità e operabilità di livello superiore

Con dimensioni pari a 116 mm x 153 mm x 114 mm e un peso di soli 0,89 kg, la FX6 esibisce un telaio in resistente lega di magnesio e un design leggero e compatto, semplice da afferrare e sempre pronto a entrare in azione. Una struttura di dispersione del calore permette di mantenere le temperature dei componenti entro i normali intervalli di esercizio, in modo da evitare il surriscaldamento anche in caso di riprese prolungate. Il design modulare consente di abbinare facilmente accessori come impugnature e viewfinder e di collegare il dispositivo ad altri meccanismi, quali gimbal e droni.

Il viewfinder LCD da 3,5” può essere fissato a vari punti del corpo della videocamera per donare maggiore libertà e un controllo immediato del menu con funzionamento touch. Utilizzando il menu di controllo ad accesso rapido per le funzioni più comuni, è possibile modificare le impostazioni dei tasti con semplici gesti: codec, modalità Imager Scan, dimensioni dell’immagine e frequenza, sensibilità e base ISO, modalità di ripresa e livelli audio.

Affidabilità di livello professionale

In linea con le esigenze dei workflow professionali, la FX6 è dotata di un output 12G-SDI che supporta anche RAW a 16 bit, HDMI, timecode in/out, Wi-Fi integrato e registrazione audio a quattro canali (tramite interfaccia XLR, Multi-Interface Shoe e microfono stereo integrato). Il nuovo modello dispone di due slot compatibili con schede CFexpress tipo A[ix], per garantire capacità complessive superiori e velocità di lettura e scrittura più elevate, in aggiunta alle schede SDXC UHS-II/UHS-I.

Il software Catalyst Browse/Prepare[x] di Sony favorisce un editing rapido e immediato attraverso l’importazione dei metadati di stabilizzazione delle immagini per rendere le riprese a mano libera straordinariamente fluide e stabili. Il pulsante “Clip Flag” dedicato consente di filtrare e individuare facilmente le registrazioni preferite utilizzando Catalyst Browse/Prepare. Al contempo, il software riflette i metadati che indicano se la telecamera si trova in posizione normale oppure no per eliminare la necessità di ruotare i video registrati. La compatibilità con l’app Content Browser Mobile fa sì che messa a fuoco, diaframma e zoom possano essere monitorati e controllati a distanza[xi].

Cinema Line

La serie Cinema Line è composta da videocamere professionali dall’aspetto cinematografico, sviluppate sulla base della vasta esperienza di Sony nel campo della produzione cinematografica digitale e su un’operabilità e un’affidabilità potenziate per rispondere alle svariate e rigorose richieste dei creatori di contenuti.

La gamma Cinema Line comprende la camera da presa cinematografica digitale VENICE, particolarmente apprezzata nella realizzazione di lungometraggi e serie, e la camera da presa professionale FX9, diffusa nella produzione di documentari ed eventi teatrali. Con il nuovo modello FX6, Sony offre a tutti gli storyteller visivi un nuovo strumento creativo all’insegna della versatilità.

Disponibilità

La nuova videocamera full-frame FX6 della gamma Cinema Line sarà disponibile da dicembre 2020 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

Storie esclusive su Cinema Line, sulla videocamera FX6 e sugli altri prodotti di imaging di Sony possono essere visualizzate sui siti https://www.sony.net/cinema-linee https://www.sony.it/alphauniverse, progettati per informare e ispirare tutti i fan delle tecnologie di Sony in tema di creazione di contenuti e fotografia.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare il sito:

https://www.sony.it/electronics/videocamere professionali/ilme-fx6