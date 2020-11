Revell Big Shark Monster Truck Recensione

Divertiti in casa o fuori con le folli acrobazie di Big Shark Monster Truck

Oggi vi parlo di Big Shark Monster Truck, un radiocomandato prodotto dalla Revell. Per chi non la conoscesse, Revell è una azienda statunitense specializzata nella produzione di modellismo statico. E’ stata fondata a metà degli anni ’40 in America e in passato, proprio come oggi, il marchio Revell vuol dire qualità e sicurezza. Nel 2009 hanno raggiunto il successo grazie all’ingresso nel mercato dei giocattoli RC (radiocomandati), come quello provato da noi per questa recensione.

Costruzione

Il radiocomandato Revell Big Shark è un monster truck con un design aggressivo e molto particolare. Big Shark è realizzato in robusta plastica, pieno di dettagli e rifinito nei minimi particolari. Il risultato è un Monster Truck che non passa di certo inosservato tra i bambini e ragazzi di tutte le età. Anche gli adulti amanti del collezionismo si gireranno al suo passaggio.





Giocando

Revell Big Shark è stato pensato e disegnato per andare principalmente fuori strada, ma si guida davvero su ogni superficie. E’ equipaggiato con enormi pneumatici in gomma, un telecomando da 2,4 GHz, una batteria agli ioni di litio da 7,4V sostituibile e un caricatore USB. Con il Monster Truck Big Shark si possono eseguire acrobazie super, sia che si giochi in casa che fuori all’aperto. Infatti, grazie alla sua potenza e alle ruote enormi, si arrampica e rimbalza con ogni cosa esso si scontri. Il risultato? Folli capriole, sbandate a 360°, testacoda ecc. Da segnalare che, grazie alla sua potenza e prestazioni, il giocattolo non deve essere usato dai bambini di età inferiore agli otto anni.

Conclusioni

Che dire di questo Revell Big Shark Monster Truck? Sicuramente è un giocattolo molto ben realizzato in tutti i suoi aspetti. Farà divertire chi lo guida a prescindere dalla sua età. Robusto, veloce, colorato e divertente da giocare; in pratica ha tutte le carte in regola per diventare il regalo numero uno per questo prossimo natale. Consigliato!

Caratteristiche

Ecco le principali caratteristiche di Revell Big Shark Monster Truck: