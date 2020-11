Carolyn Smith : Il tumore fa riflettere, non mollate!

Carolyn Smith ha ammesso di controllare spesso cosa gli utenti chiedono a Google sul suo conto. Dal suo passato nel mondo della danza, all'esperienza televisiva a Ballando con le Stelle fino al tumore e all'importante traguardo dei 60 anni, Carolyn Smith ha risposto alle curiosità che la riguardano.

Carolyn Smith, che proprio oggi 16 novembre compie 60 anni, racconta di se stessa a Fanpage.it: "Com'ero da ragazza, esattamente come oggi 60 anni dopo, sono un vulcano. Sono una che non riesce a stare ferma, ho bisogno di fare tante cose e sono molto curiosa - e aggiunge -. Porto avanti una gara da 60 anni, con me stessa: ogni giorno voglio migliorare rispetto a quello precedente. Non so stare ferma, devo andare avanti. Quindi competizione con me stessa".

Nel corso dell'intervista Carolyn Smith ha ricordato con affetto sua madre, dicendo "Non l'ho apprezzata abbastanza, ma prima che se ne andasse abbiamo fatto pace. Mi sento come se fossi la reincarnazione di mia madre e di questo sono fiera, perché è stata una grande donna" e sul tema dei figli spiega "Ho tanti figli pelosi: amo tantissimo i cani. Purtroppo non ho mai partorito figli, ma ne ho tanti in giro per il mondo: tutti gli allievi a cui ho fatto da mamma, oltre che da insegnante".

"La danza per me è vita, esistenza, disciplina, respiro. - racconta ancora Carolyn Smith - e su Ballando con le Stelle spiega "Ho iniziato nel 2007 e non volevo farlo; fortuna che mia suocera è quasi svenuta quando gliel'ho detto. "No, devi farlo!" e per farla stare zitta ho detto sì. Ogni tanto mi incavolo, ma in generale mi diverto tanto e ho conosciuto persone che altrimenti non avrei mai incontrato. Milly Carlucci è una grande donna, un po' come Margaret Thatcher: donna di ferro, dolcezza e fermezza. Lei mi ha convinto alla fine a fare Ballando con le Stelle".

Infine, spiega come l'esperienza del tumore l'abbia aiutata a riflettere sul valore della vita: "Non è del tutto negativo avere il tumore. Spero che nessuno ce l'abbia, però ti fa riflettere. Ci sono due vie: o prendi la parte positiva o quella negativa. Io ho scelto quella positiva" e lancia un appello a tutte le donne: "Non dovete mollare. La positività aiuta tantissimo".