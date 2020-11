DIRT 5: RISULTATI ALTISSIMI SECONDO LA CRITICA

Codemasters condivide l’accolades trailer di DIRT 5 dopo il successo della critica a partire dal lancio il 6 novembre. Sviluppato dallo studio Codemasters Cheshire, DIRT 5 offre un mix diversificato di modalità di gioco, dalle corse tradizionali su più terreni, alla creazione di arene personalizzate con la feature Playgrounds, la reintroduzione dello split-screen per quattro giocatori e l’implementazione delle feature next-gen su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

DIRT 5 offre un’esperienza avvincente per tutti i tipi di giocatori con corse su 70 percorsi, 10 località e 13 classi di veicoli. La carriera vanta le voci delle icone Troy Baker e Nolan North, insieme a James Pumphrey e Nolan Sykes di Donut Media, oltre a vari camei dal mondo dei titoli e degli sport motoristici.





Nel titolo DIRT più ambizioso fino ad oggi, Playgrounds consente ai giocatori di creare, condividere e scoprire arene personalizzate in tre tipi di eventi: Gate Crasher, Smash Attack e Gymkhana. Questa entusiasmante esperienza per la community è accompagnata da tradizionali corse multiplayer online, modalità party e quella split-screen offline per quattro giocatori. Un editor di livree, la modalità foto, Arcade e Time Trial completano questo titolo molto ricco.

“Dalla consolidata modalità carriera alla nostra ultima aggiunta, Playgrounds, il team ha messo il cuore e l’anima nella creazione di un gioco emozionante, ricco di azione e, soprattutto, divertente“, ha dichiarato Robert Karp, DIRT 5 Development Director di Codemasters. “È fantastico vedere come i critici e i giocatori di tutto il mondo si stiano divertendo con DIRT 5, indipendentemente dalla piattaforma su cui stanno giocando“.

DIRT 5 è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC (Steam). La versione PlayStation 5 è disponibile in Nord America, Australia e Nuova Zelanda e sarà lanciata nel resto del mondo il 19 novembre. Una versione Google Stadia verrà lanciata all’inizio del 2021. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l’aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X | S o PlayStation 5.