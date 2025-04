Valentino Rossi in esclusiva al MotoFestival MY2021

Una chiacchierata a tre alla vigilia del GP della Comunit? Valenciana in una stagione balorda, con qualche rimpianto, ma lo stesso entusiasmo di sempre. Ancora due gare per esprimersi e l?attesa per il 2021, nuovo team e il fratello Luca in MotoGP.

Con la comunicativa che gli conosciamo, il Dottore ammette: questa stagione 2020?doveva dargli delle conferme e invece lo lascia deluso, un po? provato per la personale esperienza col virus, e con qualche rimpianto. Poteva fare di pi?, voleva vincere un GP, ? caduto qualche volta di troppo.

"In MotoGP?- suggerisce Nico - oggi sembrate appesi a un filo, un po? come con le 500 dei primi anni Novanta, l? la moto scappava di colpo dietro, oggi scappa davanti?".?Vale conferma e aggiunge ?se non altro, adesso senza gli high-side ci si fa meno male??

Dopodich?, con Zam, si arriva inevitabilmente a fare un paragone tra le 500 a due tempi e la MotoGP, ricordando la delusione che Rossi aveva espresso a suo tempo, al primo contatto con la Honda 5 cilindri.?

Poi si torna a parlare del 2020, con sei vittorie dei piloti Yamaha e Valentino (per ora) a secco; e poi del prossimo anno con l?approdo nel team Petronas e l?arrivo del fratello nella MotoGP. Per la prima volta Vale e Luca correranno insieme, e la cosa fa effetto al fratello maggiore: lui vinceva il titolo della 125 e felice lo comunicava a Luca, venti giorni di vita.

In chiusura, Marc Marquez e il suo stato di salute: anche un numero 1 pu? essere molto fragile. Il nove volte campione del mondo lo dice: pu? comprenderlo bene, anche lui ? passato attraverso il dolore e l?ansia di un riposo forzato.

La videointervista su Moto.it

