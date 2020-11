Sabrina Paravicini dopo il tumore : Ho cominciato a volermi più bene

Sabrina Paravicini ha raccontato com'è stato affrontare il tumore al seno diagnosticatole nel febbraio del 2019. In questo anno difficile, affrontato col costante supporto di suo figlio Nino, ha raccontato di come la malattia le abbia tolto molto, ma le abbia anche permesso di imparare tanto su sé stessa e di acquisire nuove consapevolezze. E' da questo percorso che è nata la stesura del libro "Fino a qui tutto bene" (Sperling & Kupfer) che non è destinato ai malati o ai parenti dei malati, ma è un libro per tutti.

A Fanpage l'attrice parla del rapporto con il figlio Nino affetto da sindrome di Asperger, la cui vicinanza si è rivelata fondamentale nell'affrontare questo periodo difficile: "Facevamo dei video tipo comiche: io mi mettevo la parrucca, arrivava la sua mano da sopra, me la toglieva. Facevamo dei giochi, ha cominciato a chiamarmi con nomi assurdi. Però questa cosa alleggeriva molto la paura, che è una costante di chi si trova ad affrontare un tumore" racconta Sabrina Paravicini.

L'attrice racconta poi del documentario "B33" realizzato in questo anno difficile nel quale ha racchiuso tutto: dal momento della diagnosi in poi, passando per le chemio, per la testa rasata, per le visite in ospedale fino alla mastectomia e ai follow up. "Girarlo mi ha salvato" spiega e racconta di come abbia a che fare con la diversità che nella società narcisista di oggi si fa così tanto fatica ad accettare, proprio come la malattia e la perdita, ossessionati come siamo dalla perfezione.

"Ho trovato una centratura, un senso della vita molto vero, molto intimo. Quello che mi auguro è di non perderlo più. È una centratura potentissima, perché io adesso ho preso le misure con me, con gli altri, con il tempo. Il senso è la tua essenza vera che strada facendo inevitabilmente perdi" rivela Sabrina "Vedi il tuo corpo che si trasforma. Cominci a perdere i capelli, le sopracciglia, le ciglia. Io ero dimagrita 10 chili ma mi ero gonfiata. Era un corpo che non mi rappresentava più, però mi sono resa conto che io a quel corpo come era in quel momento ho cominciato a volere molto più bene che negli ultimi 50 anni della mia vita, proprio perché ne ho preso coscienza, ne avevo comprensione".

Infine, l'attrice lancia un appello alla prevenzione "Il cancro è democratico, non fa distinzione. Non è una sfortuna ma è statistica, matematica. Lo possiamo combattere con la prevenzione, con esami regolari, ogni sei mesi magari, con esami del sangue precisi che rilevano i marcatori".