Denis Dosio squalificato dal GF Vip per bestemmia: Paolo Brosio salvato, fatemi rientrare!

Denis Dosio si ribella dopo le mancate squalifiche di Francesco Oppini e Paolo Brosio al Grande Fratello Vip. Espulso per aver usato un intercalare ritenuto offensivo – nel pieno della notte e in una frase pronunciata velocemente – l’influencer, intervistato da Fanpage, si chiede quali siano le ragioni che, contrariamente al suo caso, hanno spinto la produzione a “salvare” il giornalista e il figlio di Alba Parietti e lancia un appello per rientrare nella Casa.

"Quando mi hanno buttato fuori, nessuno di loro sapeva se avessi effettivamente bestemmiato o no perché ho detto “Dio bo”, [...] È un intercalare, un po’ come dire “cavolo” oppure “mamma mia”. Solo che Brosio ha la sua immagine e io no. Quello ha fatto la differenza. - e sottolinea - Tra l'altro, l'audio era talmente veloce che sarebbe stato impossibile anche per loro capire cosa avessi detto. Non era possibile squalificare qualcuno per questo, equivarrebbe a condannarlo senza prove".

"Non ho scelto io di non essere in studio. Dopo una squalifica il contratto si rescinde e non ti invitano. Mi sono chiesto anch’io perché. - continua l'influencer - Quello che più mi ha fatto male non è il caso di Brosio, perché so che quella non è una bestemmia. Mi infastidisce la giustifica addotta alla mia squalifica: sei fuori perché con quella frase – pronunciata alle tre di notte – hai offeso la sensibilità altrui. Me le stesse persone non si sentono offese quando Francesco Oppini dice “A Verona la stuprano”? Non si sentono offese le donne quando dice “quella lì la ammazzerei di botte”? Offende più un “Dio bo” pronunciato alle tre di notte o una frase come “l’ammazzerei di botte”? Quello mi fa arrabbiare".

"Mi hanno spezzato un sogno per una stupidaggine, che diventa ancora più stupida se comparata a situazioni simili che non si sono concluse con lo stesso esito. - dichiara infine Denis Dosio - Il mio sogno è stato spezzato dalle mani di chi non sapeva bene cosa fare, e la sorte di un ragazzo di 19 anni non si decide a dadi" e decide di lanciare un appello per rientrare nella Casa: "Dal momento che Paolo Brosio ha utilizzato il mio stesso intercalare ed è stato considerato non punibile perché è un uomo di chiesa, e lo sono anch'io, e dal momento che Francesco Oppini ha offeso la sensibilità altrui come avevo fatto io, e non è stato buttato fuori, mi chiedo perché io sono stato espulso. Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare".