Il Natale di Microsoft non è mai stato così atteso

Vivi i tuoi sogni in 4K con Xbox Series X Per trascorrere le festività natalizie all’insegna del brivido della next-gen, arriva sul mercato Xbox Series X, la console più veloce e […]Per trascorrere le festività natalizie all’insegna del brivido della next-gen, arriva sul mercato Xbox Series X, la console più veloce e più potente di sempre, che spinge performance, velocità e compatibilità a livelli mai visti. Series X include una CPU 8 core Zen 2, in grado di fornire una potenza di calcolo 4 volte superiore rispetto a Xbox One, e racchiude 12 teraflop di GPU, con un livello di fedeltà visiva senza precedenti e una completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità fino a 8K. Abbinata alla memoria GDDR6 con la larghezza di banda più elevata di qualsiasi console di nuova generazione, Xbox Series X offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al limite la loro creatività. Prezzo: € 499,99

