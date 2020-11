Welcome to the Resistance: Watch Dogs: Legion è Game Ready su GeForce NOW.

L’aggiornamento di questa settimana della libreria GeForce NOW include Watch Dogs: Legion con una grafica ray tracing mozzafiato e il supporto del DLSS. Come sempre, potete visitare la pagina dei giochi per vedere la lista completa dei titoli disponibili – ad oggi oltre 650. In aggiunta al lancio di questa settimana Game Ready su GeForce NOW, abbiamo qualche altra novità da condividere con voi:

L’Ascensione di Apex Legends Season 7 è in arrivo la prossima settimana su GeForce NOW;

Chiunque acquisti una GeForce RTX 3070, potrà usufruire del bundle che prevede l’abbonamento Founders annuale di GeForce NOW;

Gli utenti di Chromebook possono ottenere tre mesi gratuiti di GeForce NOW passando all’abbonamento Founders, ora disponibile anche in Canada e nel Regno Unito;

Apex Legends Season 7 sarà Game Ready su GeForce NOW

Olympus vi aspetta con Apex Legend Season 7 – Ascensione. Il pluripremiato sparatutto Battle Royale della Respawn Entertainment, la settimana prossima uscirà con una nuova stagione. E, chiaramente, quando quest’ultimo sarà disponibile su PC, sarà Game Ready su GeForce NOW. Sarete all’altezza della sfida?

Porta il tuo PC da gioco GeForce ovunque vorrai

I nuovi proprietari di GeForce RTX 3070 stanno aggiornando il loro PC da gioco e molto altro ancora. Chiunque acquisterà una scheda della serie GeForce RTX 30, compresa la GeForce RTX 3070, riceverà un abbonamento Founders di un anno a GeForce NOW, così da poter trasmettere in streaming i loro giochi preferiti per PC su tutti i loro dispositivi con brillanti prestazioni RTX.

GeForce NOW consente a tutti loro di avere accesso immediato alla libreria di giochi per PC su negozi come Steam, Epic Games e molti altri. In qualità di membro Founders, si ha accesso prioritario ai server di gioco, alle sessioni estese e a RTX ON per i giochi supportati. È arrivato il vostro momento GeForce…NOW.

