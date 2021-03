WATCH DOGS LEGION MODALITÀ ONLINE DISPONIBILE

La Modalità Online è Disponibile Oggi su Console e Stadia Senza Costi Aggiuntivi.Anche I Giocatori PC Avranno Presto Accesso.

Ubisoft annuncia che la modalità online di Watch Dogs: Legion èdisponibile senza costi aggiuntivi per i giocatori di Watch Dogs: Legion su XboxOne, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 eStadia. La modalità sarà presto disponibile su Epic Games Store e Ubisoft Storeper PC Windows e su Ubisoft+*, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

La modalitàonline di Watch Dogs: Legion include:

· Free-roam open-world in co-op dove i giocatori potrannounirsi in squadre con i loro amici sino a quattro giocatori ed esplorareLondra, partecipare a eventi cittadini, completare missioni e partecipare adattività secondarie.

· Nuove missioni in co-op da due a quattro giocatori connuove meccaniche di gioco co-op che daranno ai giocatori l’opportunità direclutare il team perfetto e combattere le minacce di Londra nelle località piùiconiche della città.

· La prima modalità PvP, Spiderbot Arena, che permetterà aquattro giocatori di controllare spiderbot armati e concorrere in un deathmachad alta intensità.

Oggiverranno lanciate anche due esclusive missioni single player per i possessori delSeason Pass:

· Protocollo Guardiano: la DedSec ha scoperto un algoritmoche mostra come l’IA possa a volte ignorare le decisioni umane. Se questoalgoritmo fosse utilizzato nei droni armati… avrebbero potere di vita e morte.

· Non nel Nostro Nome: la DedSec ha scoperto un grupposegreto che usa il suo nome a Londra, agli ordini di un proprietario digiornali scandalistici senza scrupoli, che usa le informazioni rubate dalgruppo per ricattare le sue vittime illustri e accrescere il proprio poteresulla città.

Il 23 marzosarà disponibile “Capobranco”, il primo Tactical Op cooperativo a quattrogiocatori che richiede efficienza e lavoro di squadra. Contenuti aggiuntivicontinueranno a essere pubblicati con aggiornamenti gratuiti, compresa lamodalità PvP Invasione, nuove missioni co-op, personaggi gratuiti e moltoaltro.

In WatchDogs: Legion, Londra se la sta passando male. Tra l’insoddisfazione crescente,un’entità sconosciuta di nome ZeroDay ha fatto ricadere la responsabilità degli attacchidinamitardi che hanno sconvolto la città sulla resistenza segreta della DedSec.Di conseguenza, criminali opportunisti da ogni angolo di Londra hanno riempitoil vuoto lasciato. Come membri della DedSec, i giocatori si dovranno schierarecontro questi criminali in Watch Dogs: Legion: sadici, mercenari,cybercriminali e molti altri. I giocatori dovranno reclutare membri nella lorosquadra per essere preparati ad affrontarle questi criminali, liberando Londrae arrivando a scoprire l’identità di Zero-Day.

Watch Dogs:Legion ha numerose opzioni di accesso, dai controlli completamentepersonalizzabili sino alla possibilità di captare audio direzionali. Una listacompleta delle opzioni può essere trovata su news.ubisoft.com.

Per leultime notizie su Watch Dogs: Legion e tutti i giochi Ubisoft, visitate news.ubisoft.com.

Per maggioriinformazioni su Watch Dogs: Legion, visitate watchdogs.com, e unitevi alladiscussione usando #watchdogslegion.

