LG: RISULTATI FINANZIARI DEL 3TRI 2020

LG ANNUNCIA I RISULTATI FINANZIARI DEL TERZO TRIMESTRE 2020.

Fatturato da record ed elevati margini di profitto operativo nel terzo trimestre riflettono la forte crescita nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo.

LG Electronics Inc. ha annunciato il fatturato del terzo trimestre 2020 pari a 16,92 trilioni di KRW (14,24 miliardi di USD) e un utile operativo di 959 miliardi di KRW (807,14 milioni di USD). Sia le vendite che i profitti sono stati i più alti per il terzo trimestre in 62 anni di storia di LG Electronics. Guidate dalla forte crescita del settore degli elettrodomestici e dell’home entertainment, le vendite complessive sono aumentate del 7,8% e l’utile operativo è migliorato del 22,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha registrato un fatturato nel terzo trimestre di 6,16 trilioni di KRW (5,18 miliardi di USD), un aumento del 15,5% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e le vendite trimestrali più alte nella storia dell’azienda, grazie alla crescita della domanda di elettrodomestici con tecnologia a vapore come lavatrici e styler. La società ha anche registrato il più alto utile operativo del terzo trimestre di sempre, pari a 671,5 miliardi di KRW (565,2 milioni di USD), con un aumento del 56,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Il margine di profitto del 10,9% ha segnato il terzo trimestre consecutivo a doppia cifra per la società, che prevede di mantenere lo stesso slancio anche nel quarto trimestre, attraverso dei piani finalizzati ad aumentare ulteriormente la redditività attraverso una migliore ottimizzazione dei costi.

LG Home Entertainment Company ha registrato vendite nel terzo trimestre per 3,67 trilioni di KRW (3,09 miliardi di USD), il 14,3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, trainate principalmente dalla ripresa della domanda di prodotti premium come OLED e televisori a grande schermo nei mercati maturi del Nord America e dell’Europa. Il reddito operativo di 326,6 miliardi di KRW (274,88 milioni di USD) è aumentato del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, a seguito di investimenti di marketing più strategici nonostante i prezzi più elevati dei pannelli LCD. L’azienda mira a portare avanti il suo successo aumentando la percentuale di TV premium e aumentando le vendite online.

LG Mobile Communications Company ha generato 1,52 trilioni di KRW (1,28 miliardi di dollari) di vendite nel terzo trimestre, praticamente invariate rispetto allo scorso anno e del 16,5% più alte rispetto al trimestre precedente. La perdita operativa del terzo trimestre si è ridotta rispetto a un anno fa a 148,4 miliardi di KRW (124,9 milioni di USD) a seguito di una maggiore efficienza nella produzione, dei risparmi sui costi derivanti da un maggiore ODM (original design manufacturing) e da un aumento della domanda di modelli per il consumo di massa. L’azienda prevede di rafforzare la propria gamma di prodotti di massa in Nord America e America Latina e di continuare a migliorare l’efficienza operativa.

LG Vehicle Component Solutions Company ha registrato ricavi trimestrali di 1,66 trilioni di KRW (1,39 miliardi di USD), un aumento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la perdita operativa di 66,2 miliardi di KRW (55,7 milioni di USD) si è ridotta significativamente rispetto al trimestre precedente, grazie alla ripresa della produzione nei principali OEM in Nord America ed Europa e all’effetto ottenuto dagli sforzi nella gestione dei costi. Nel quarto trimestre la società prevede di massimizzare le vendite attraverso un’intensa gestione della filiera e di migliorare ulteriormente la redditività con una migliore gestione dei costi.

LG Business Solutions Company ha generato nel terzo trimestre un fatturato di 1,48 trilioni di KRW (1,25 miliardi di dollari), con un aumento del 13,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,9% più basso rispetto allo scorso anno. L’utile operativo di 77 miliardi di KRW (64,8 milioni di USD) è diminuito del 31,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 22% rispetto al trimestre precedente. Per migliorare le prestazioni business-to-business nell’ultimo trimestre dell’anno, la società intende indirizzare i suoi sforzi sulle opportunità di vendita a distanza, migliorare la competitività dei prodotti e rafforzare le attività di marketing online.

Spiegazione dei tassi di cambio del 3 ° trimestre 2020

I risultati degli utili trimestrali non certificati di LG Electronics si basano sugli IFRS (International Financial Reporting Standards) per il periodo di tre mesi che è terminato il 30 settembre 2020. Gli importi in won coreani (KRW) sono convertiti in dollari USA (USD) al tasso medio del periodo di tre mesi del trimestre corrispondente: 1.188,15 KRW per USD.

Conferenza e teleconferenza sugli utili

La registrazione audio della conferenza stampa di presentazione degli utili di LG Electronics sarà disponibile per un periodo di 30 giorni dalla fine della stessa, svoltasi in data 30 ottobre 2020. La replica del webcast sarà disponibile su https://irsvc.teletogether.com.

Leggi su insidethegame.home.blog