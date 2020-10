Freddo in arrivo: come proteggersi anche attraverso le persiane

Il freddo quest'anno ha anticipato i tempi ed è previsto un inverno con temperature rigide: è meglio prepararsi in tempo.

Dopo un'estate afosa anche se non paragonabile a quella dell'anno precedente, improvvisamente con le prime correnti atlantiche è arrivato il freddo, sicuramente in netto anticipo rispetto ai mesi canonici come novembre e dicembre. A settembre le temperature sono calate drasticamente e ottobre segue lo stesso trend. E siamo solo all'inizio dell'autunno.

Per non farsi cogliere impreparati alle temperature basse e non incappare in fastidiose influenze che in piena pandemia coronavirus potrebbero nascondere brutte sorprese, occorre adottare alcuni accorgimenti importanti nello stile di vita e nella gestione della propria abitazione. In casa occorre controllare subito finestre e persiane. Le persiane potrebbero avere risentito negativamente delle temperature alte dell'estate. Se è vero che servono a riparare sia dal freddo che dal caldo, le persiane hanno bisogno di una manutenzione attenta. I segni dell'estate richiedono praticamente sempre una levigatura del legno che potrebbe avere perso forza e linea di aderenza, complice il caldo.

Utilizzare una levigatrice per persiane diventa indispensabile per preparare le finestre alle insidie dell'inverno. E ci sono altri pericoli legati alla stagione fredda.