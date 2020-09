TV: tutte le curiosità su Maria De Filippi

Quello di Maria De Filippi è uno dei volti più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo in Italia. Grazie al suo talento, alla sua simpatia ed al modo unico di tenere il palco, Maria De Filippi ha condotto nel tempo programmi di assoluto successo ed è ancora oggi sulla cresta dell’onda.

La conduttrice nasce a Milano il 5 dicembre 1961. Il padre è un rappresentante di medicinali e dopo aver trascorso parte della sua infanzia a Milano, Maria si trasferisce a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, poiché la famiglia lì aveva un vigneto. Maria frequenta il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia e frequenta la Facoltà di Giurisprudenza laureandosi con lode e il sogno di una carriera da magistrato. Per mantenersi inizia la sua carriera come redattrice di testi e lavora in un ufficio legale che vende anche videocassette. A un convegno nel 1989 però incontra Maurizio Costanzo che la assume in un’agenzia che si occupa di immagine e pubblicità, facendola diventare sua assistente personale.

Il suo esordio in TV avviene il 26 settembre 1992 con la trasmissione dal nome emblematico, ovvero Amici, ma il format di allora è totalmente differente dal format che conosciamo tutti. Infatti durante il programma venivano trattate tematiche riguardanti i giovani, i malesseri, il rapporto genitori figli, con una fortissime interazione tra ospiti e pubblico. Il programma ottiene anche due telegatti: nel ’95 e nel ’96. Nel 1996 Maria De Filippi si cimenta in un nuovo format: quello di Uomini e Donne che indaga invece le dinamiche matrimoniali, ottenendo così il terzo Telegatto come Personaggio Televisivo dell’Anno.

Vita privata e curiosità

Come tutti sanno Maria De Filippi è sposata con Maurizio Costanzo dal 1995. Nel 2004 i due hanno adottato un figlio: Gabriele Costanzo. La coppia il 14 maggio del 1993 ha subito un attentato, fallito, in via Ruggero Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra, con l’obiettivo di colpire Costanzo che al tempo si occupava nei suoi programmi, di lotta alle mafie. L’attentato per mezzo di un’autobomba contenente 100 kg di tritolo, era stato organizzato poco distante dal Teatro Parioli dove Costanzo conduceva il Maurizio Costanzo Show.

Maria De Filippi abita ai Parioli con Maurizio Costanzo in un’elegante casa. Dal punto di vista lavorativo da segnalare che la De Filippi è titolare della Fascino Produzione Gestione Teatro Srl, casa di produzione di Maria De Filippi (con una quota del 50%) e RTI (che detiene l’altro 50%) e cura tutti i suoi programmi più famosi. Considerando che la RTI è controllata al 100% da Mediaset, si può ben capire come questo circolo si amalgami perfettamente.

Nel 2009 si discusse molto circa la stipulazione di un contratto tra la Fascino PGT e Gerri Scotti in cui il conduttore afferma di mettere la sua figura “a servizio” di alcuni programmi prodotti dalla De Filippi ed è proprio da questa nuova sinergia che nascono i successi di Italia’s Got Talent e The Winner is.

Nel marzo del 2013, anche il mondo del web viene conquistato dai progetti imprenditoriali di Maria De Filippi: ecco la nascita del canale web tv Witty.