Nuove imprese : finanziamenti a fondo perduto del 2020

La crisi sanitaria innescata dalla diffusione di Covid-19 ha provocato un forte crollo della fiducia delle imprese, molte delle quali ritengono che la situazione economica dell'Italia si sia deteriorata nei primi mesi dell'anno e quasi il 90% delle attività ha visto il peggioramento dell'evoluzione dell'attività economica della sua azienda.

Mai come in questo periodo la voglia e il bisogno può essere un'enorme incentivo per investire e cercare di creare una nuova attività che possa risollevare da una situazione precaria e con poche aspettative per il futuro. Non è facile, ma questo non significa che sia impossibile.

Tra i punti essenziali da tenere in considerazione, ci sono le sovvenzioni nazionali ed europee. Infatti ogni anno è possibile beneficiare di programmi che promuovono la creazione di nuove aziende, start-up innovative, imprenditoria femminile e attività in aree svantaggiate. I fondi sono gestiti da istituzioni nazionali e regionali, con la pubblicazione di regolamenti specifici e una serie di criteri da rispettare al fine di ottenere gli incentivi.

Nuove Imprese a Tasso Zero: Incentivi 2020

Anche per il 2020, ci sono vari piani per sostenere l'economia del paese, con la promozione di nuove imprese e progetti di sviluppo, in particolare per le imprese gestite da giovani e donne. A seconda dell'iniziativa, è possibile ricevere prestiti agevolati o somme senza obbligo di rimborso parziale o totale dell'importo speso.

Una delle iniziative più interessanti gestite da Invitalia è Nuove Imprese a Tasso Zero, un programma nazionale di incentivazione non rimborsabile per giovani di età inferiore a 35 anni e donne di tutte le età. Questi includono prestiti a nuove società a tasso zero, per ottenere risorse fino al 75% dell'investimento da effettuare, con una soglia massima di 1,5 milioni di euro.

Sono stati stanziati 150 milioni di euro, senza classificazione e con analisi condotte in ordine cronologico per quanto riguarda la presentazione della domanda. Il rimborso può variare da 24 a 8 anni, il 25% della somma da finanziare con fondi privati ??o risorse proprie. Turismo, commercio di beni e servizi, aziende agricole, industriali e artigianali nonché PMI specializzate nella fornitura di servizi a privati ??e imprese.

Comunicazione per PMI, Imprese e attività commerciali e retail

Un punto determinate per l'avvio di una nuova impresa è studiare e pianificare in modo capillare tutti gli step che ti porteranno alla realizzazione della tua attività. La tua idea imprenditoriale deve anche essere inerente al campo in cui sei competente. Costruire un robot funzionante può essere una buona idea per un esperto di robotica, ma non per uno scrittore. Oggi è fondamentale pianificare e preventivare tutte le strategie che aumentino la visibilità online e offline. Avvalersi di consulenti professionisti può fare la differenza. Come ci spiega Simone Longato ttolare di uno dei più noti studi grafici di Padova : "Unire la comunicazione online e offline in una unica grande strategia di marketing dove i valori aziendali e il prodotto ne escano vincitori."

Nessuna idea imprenditoriale può avere successo senza ricerche di mercato. Dopo aver scelto la compagnia giusta su cui concentrarti, devi iniziare a studiare i tuoi concorrenti, capendo chi potrebbero essere i tuoi potenziali partner di mercato. Al giorno d'oggi, avere un'immagine grafica chiara e riconoscibile è un fattore essenziale, soprattutto se si tiene conto da quanto è importante la comunicazione visiva.

Il marchio ed il tuo prodotto devono essere riconoscibili agli occhi del cliente, devono essere in grado di trasmettere i valori dell'azienda, solo in questo modo la tua azienda, i tuoi prodotti e servizi che offri possono iniziare ad avere la propria identità. Bisogna essere in grado di trasmettere un'idea chiara e forte, per essere in grado di creare una nuova impresa unica e coinvolgente.