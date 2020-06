Ecco come avere una cucina professionale a casa

Negli ultimi anni, lesono diventate ampiamente disponibili nelle case. Dato il numero crescente di persone che scelgono il ristorante per socializzare e la crescente fama acquisita dagli chef, non sorprende che i confini tra la sfera professionale e quella domestica non siano più così distinti. Il forte interesse dei mass media per le arti culinarie ha accelerato questa tendenza e per molti cuochi dilettanti, una cucina professionale a tutti gli effetti non è più un sogno. Uno chef che lavora in una cucina di qualità è soggetto a condizioni estreme: calore, eccitazione, fatica e talvolta persino pericoli. Per quanto la prospettiva di cucinare per un gruppo di amici è sicuramente meno stressante, la voglia di sorprendere e riuscire in quello si fa è la stessa.Se il vostro sogno è questo ecco come avere e scegliere. Cucinare con amore significa migliorare la qualità della vita: lo sanno bene tutti quelli che amano la propria casa e in particolare gli ambienti della cucina. E lo sanno bene gli esperti dell’ILVE che da sempre hanno una missione precisa nel cuore: rendere una reggia funzionale la zona cottura. Già, una reggia funzionale: abbinare bellezza, design e comodità non è facile, eppure è possibile.Le esigenze delle persone e il fascino dello stile classico, delle nuove tendenze del design, ILVE, dedicando la massima attenzione alla tecnologia e ai dettagli.Da oltre 50 anni è un’autentica specialista nei sistemi per la cottura. Già dagli esordi si è distinta per la sua vocazione all’innovazione:presentò ile pochi anni dopo il rivoluzionario, vera e propria icona nel settore e punta di diamante per ILVE. Un grande successo che continua: con il restyling Panoramagic, l’azienda ha ottenuto il. Una missione che non avrà mai fine.Nata e cresciuta nel 1969 ain provincia di Padova, nell’operoso Nord Est d’Italia, ILVE porta avanti con orgoglio una grande tradizione di sapienza tecnica nella lavorazione dell’acciaio, unita a una continua ricerca nel campo dei processi e delle tecnologie. Il suo successo è dovuto a una straordinaria flessibilità di progettazione e produzione che permettono di soddisfare ogni esigenza in cucina, con soluzioni personalizzabili. Le collezioni ILVE sono performanti, versatili e affidabili: concepite per durare a lungo nel tempo e per dare sempre nuove emozioni, giorno dopo giorno.I blocchi cottura ILVE si ispirano alle cucine nelle quali i grandi chef realizzano le loro creazioni, pur mantenendo un’estetica e prestazioni in sintonia con l’ambiente domestico. ILVE utilizza gli stessi materiali nobili e durevoli delle cucine professionali:. Come la selezione delle materie prime, anche l’affidabilità tecnica dei vari componenti è sottoposta ai più rigorosi controlli. Gli elettrodomestici ILVEsecondo le specifiche del cliente, e sono assemblati a mano con esperienza, passione e maestria artigianale.Gli elettrodomestici ILVE nascono dall’amore dell’azienda per il proprio lavoro, l’entusiasmo nell’affrontare sempre nuove sfide progettuali e tecniche, la ricerca continua dell’eccellenza. Sentimenti che danno vita a strumenti perfetti e unici, pensati per dare gioia e soddisfazioni a chi ama veramente cucinare. Se la passione per la cucina è una sola, i gusti personali in fatto di arredo possono variare. Ecco perché le collezioni, con un obiettivo in comune: offrire soluzioni all’avanguardia, per rendere la cucina un piacere quotidiano.L’affidabilità dei prodotti e dei servizi ILVE è un valore riconosciuto sul mercato da oltre 50 anni. Ogni elettrodomestico e blocco cottura ILVE viene realizzato in sintonia con le più rigorose certificazioni di qualità e assemblato manualmente da operatori specializzati, i quali ne controllano ogni minimo dettaglio.“Elettrodomestici professionali per cucine domestiche". Non è un miraggio, è realtà.