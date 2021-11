Sous Vide Roner Cucina Professionale Slow Cooker Circolatore Termico - 35% Sconti e Offerte

Prepara piatti di alta qualità Potete preparare piatti di alta qualità da ristorante a casa, trasformando gli chef di casa in chef gourmet. Con ricette per aiutarvi a Cucina re facilmente piatti deliziosi. Il Roner Professionale è progettato ergonomicamente, impermeabile e stabile e può essere facilmente e saldamente fissato al contenitore o al compensato.

Controllo accurato della temperatura 1000 W, la potenza più adatta per la cottura lenta a bassa temperatura, potente circolazione dell'acqua silenziosa 3D, temperatura dell'acqua costante, riscaldamento uniforme. Evita efficacemente la mancanza di riscaldamento locale ad alta temperatura nei metodi di cottura tradizionali e danni ad alta temperatura alla fibra alimentare e mantiene la nutrizione naturale del cibo.

Consultazione Il Roner Sous Vide ha un periodo di garanzia di 12 mesi. Il servizio per i clienti sarà gratuito per voi entro 24 ore, in modo da ottenere una protezione di post-vendita più sicura.