Dailymotion è una piattaforma di video sharing che come il più famoso Youtube consente di vedere e condividere video. Gli utenti che si iscrivono possono anche commentare i video, mettere i like, iscriversi ai canali preferiti per restare sempre aggiornati, ma anche aprire canali propri. Il tutto in modo totalmente gratuito, anche accedendo alla monetizzazione delle visualizzazioni tramite adds.

Dailymotion è una delle piattaforme di video sharing più utilizzate al mondo, solo Youtube è più popolare. Qui puoi vedere davvero di tutto dai classici video musicali passando per quelli con scene di serie TV e film. Ma se sei appassionato di videogiochi puoi approfondire la tua conoscenza tramite i video di gameplay e imparare dai migliori giocatori come diventare ancora più bravo. Inoltre, torvi anche molti altri tipi di video, devi solo cercare quello che più ti interessa. Però quello che molti utenti si chiedono è: come scaricare video da Dailymotion? In questo articolo ti daremo una risposta definitiva.

Come scaricare video da Dailymotion: le diverse opzioni

Prima di tutto dobbiamo dire che tra le funzioni di Dailymotion non c’è un sistema nativo che consente di fare il download dei video caricati dagli utenti. Tuttavia esistono alcuni metodi per poter scaricare i video da questa piattaforma di video sharing. Solitamente si tratta di tool online che permettono di estrarre i video direttamente dal link della pagina ove è ospitato un video. Vediamo insieme quali sono.

Come scaricare video da Dailymotion Loader.to

Loader.to è un tool online che permette di fare il download di video convertendoli in file MP4. Usarlo è molto semplice, basta andare sulla home di Loader.to e inserire il link della pagina del video che ci interessa, preventivamente copiata dalla barra di ricerca del browser. Incollata la url nell’apposito form non resta altro che cliccare sul pulsante “download” e nel giro di qualche minuto avremo il nostro file video. Ovviamente prima di procedere alla conversione è bene assicurarsi che il formato sia MP4, altrimenti con MP3 otterremo solo il file audio ricavato dal video.

iTubeGo

iTubeGo è un tool online molto simile al precedente, anzi in questo caso il download è anche più semplificato, infatti, nella home di questo sito troviamo solo la barra dove incollare il link del video e il tasto “scarica ora” che ovviamente andrà premuto per iniziare la conversione e il download del video.

Come scaricare video da Dailymotion con un’estensione del browser

Oltre ai tools online di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi, è possibile scaricare video da Dailymotion utilizzando una comoda estensione del browser. La più performante è Video DownloadHelper, disponibile sia per Google Chrome, sia per Firefox di Mozilla. Per istallarla basta cercarla nella barra di ricerca oppure andando nei relativi Chrome Web Store o sito Internet Mozilla Addons. Una volta terminato il download e l’installazione dell’estensione, il tasto con l’icona comparirà sul fianco destro della barra di ricerca. A questo punto sarà veramente facile e comodo scaricare i video, infatti, non ci resterà che andare sulla pagina in cui è presente il video, cliccare sul pulsante dell’estensione e questa provvederà in automatico a effettuare il download del video.

Altri metodi per scaricare video da Dailymotion

Anche se meno pratico, si possono scaricare video da Dailymotion con alcuni software da installare sul proprio computer. Tra questi vi consiglio JDownloader disponibile per Windows, macOS e Linux. Questo programma gratuito consente il download dei video, ma ha anche altre funzioni sempre legate al download di contenuti dal web. Tuttavia a mio avviso è molto più efficace usare i tool o le estensioni di cui abbiamo parlato.