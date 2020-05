Come comprare Ethereum in contanti?

Al giorno d’oggi sono molti coloro che si sono interessatialle criptovalute e al loro utilizzo; sia esperti che economisti alle primearmi, hanno individuato fin da subito il potenziale che queste nuove monetepossedevano, tanto da arrivare a iniziare ad investire con esse.

Tra tutte le criptovalute, ne spiccano certamente alcune chenegli ultimi tempi si sono distinte sia per la loro sicurezza, sia per il lorovalore, continuamente crescente; una tra queste è l’Ethereum, una valutaelettronica che ha acquisito notorietà negli ultimi anni e che pian piano staraggiungendo il Bitcoin.

Innanzitutto, prima di poter fare acquisti con l’Ethereum, èimportante sapere come e dove acquistare la moneta, in modo tale da non incapparein truffe o furti. Questi ultimi inconvenienti, infatti, sono abbastanzapresenti nel mondo delle criptovalute, in quanto non esiste ancora unalegislazione ben definita che è in grado di proteggere l’investitore ol’acquirente.

Al fine di evitare episodi spiacevoli come questi, èimportante affidarsi ad un vero sito di compravendita, chiamato anche diexchange, in grado da offrire con professionalità e chiarezza un aiuto concretosu come procedere all’acquisto di criptovalute. Su internet è possibile trovaremolti siti del genere, tra cui Bitvavo,uno tra i migliori exchange che offrono a tutti i loro clienti di confrontare edi classificare tutte le migliori criptovalute sul mercato, da quelle piùsicure a quelle più redditizie.

É possibile comprare gli Ethereum con denaro contante, metododecisamente convenzionale ma anche molto rischioso poiché spesso non proteggeil cliente da potenziali truffe. Allo stesso tempo però, questa modalitàpermette al cliente di non essere identificato e di mantenere al sicuro il suoanonimato, senza doversi registrare.

In questo caso, dobbiamo far attenzione ai siti di exchangeche offrono questo servizio, poiché sono molti i rischi che si corrono nel casoin cui si scelga di affidarsi al servizio sbagliato; truffe e furti sono dietrol’angolo, perciò consigliamo sia ai più che ai meno esperti in questo settoredi prestare attenzione.

Nel caso in cui vi state chiedendo se è possibile acquistaregli Ethereum tramite euro, sappiate che non è possibile; fino ad adesso circail 90% degli exchange non accetta pagamenti in euro, ma solo in dolari,limitando così molti acquirenti che provengono dall’ Europa.

Nel caso in cui trovate il sito di exchange che permette dipoter procedere all’acquisto anche in euro, è sufficiente aprire un conto checontenga una cifra minima di 250 euro e seguire tutte le istruzioni perprocedere alla transazione.

Ribadiamo inoltre, che per l’acquisto di qualsiasicriptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, è importante affidarsi ad un exchangeserio e professionale. Bitvavo in questo è al primo posto, poichépermette a tutti i suoi clienti di confrontare centinaia di monete elettronichea seconda del loro utilizzo e del loro profitto, ed infine di procedere in manieradel tutto sicura e veloce all’acquisto del denaro elettronico senza incapparein truffe o in furti.