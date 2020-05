Bagno Ikea: tutte le novità del catalogo 2020

L’arredamento del bagno oggi non va sottovalutato. Funzionalità e decor devono viaggiare di pari passo, perchè il bagno è anche un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro. Che sia un bagno grande o piccolo, l’ambiente deve essere curato, ordinato e pulito. Per far questo sono indispensabili diversi complementi d’arredo, materiali e mobili che permetto il facile utilizzo, pulizia e organizzazione di tutti gli accessori del bagno.

E non è detto bisogna spendere tanto. Ecco che anche quest’anno ci viene in aiuto Ikea con infinite soluzioni per creare un arredo bagno super organizzato e di design. Tantissime sono le idee per il bagno ikea del catalogo 2020 andiamole a snocciolare.

Mobili e mobiletti per un bagno piccolo

Soprattutto per un bagno piccolo bisogna sfruttare gli spazi. E l’idea di inserire anche una piccola lavanderia nell’arredo bagno piccolo non è da scartare.Non è necessario ricorrere a falegnami e mobili su misura e spendere cifre esose. Ikea proponde una serie di soluzioni con mobili e complementi d’arredo di misure ridotte, con una piccolissima profondità che sfruttano l’altezza per arredare il bagno.

Mobili e mobiletti per lavabo hanno proprio tutto: mensole, portaoggetti, cestini, contenitori e scatole (con o senza coperchio). In questo modo nei cassetti e nei mobiletti si potranno mettere spazzole, trucchi e tutti quegli accessori che sembrano non bastare mai. Inoltre, il catalogo 2020 propone alcuni accessori come sgabelli, che possono diventare piani d’appoggio utili per decorare il bagno con un bel vaso di fiori e sfruttare gli scaffali di sotto per riporre asciugamani e accappatoi.

Un esempio per sfruttare gli spazi nel bagno piccolo è il lavabo LILLÅNGEN ad una vasca. Possiede infatti una vasca dove ci si può mettere tutto il necessario grazie ai suoi scomparti e rialzi in superficie. Il lavabo è in ceramica, è una soluzione di design e funzionale. E’ tra le soluzioni meno profonde dell’arredo bagno ikea (solo 27 cm).

Tessile ikea per il bagno

SANDTRÄSKET: Tappeto per bagno Ikea, fantasia, 50×80 cm

Il tessile è senza dubbio una scelta perfetta. I nuovi colori del catalogo ikea 2020 sono bellissimi. Colori pastello tenui si mixano con nuance più accese per dare vita a tessili di materiali naturali, che non fanno allergia e che spiccano in qualsiasi bagno. Asciugamani a tinta unita (un nuovo verde è tra le palette preferite del catalogo) o fantasia (floreale, geometrica, astratte) danno forma a un tessile morbido e facile da lavare anche in lavatrice.

Anche le tende per la doccia ikea sono una novità. Si sono aggiunte diverse fantasie come quella bianca e verde a righe. Le tende ikea costano pochissimo, il modello semplice bianco costa solo 11,95 e misura 180×200 cm (un pò come tutte le tende ikea) che si attaccano con i pratici anellini (sempre ikea).

Specchi Ikea 2020

LIHOLEN: Set di 2 specchi, rosa, pioppo tremulo

E che dire degli specchi del catalogo ikea 2020 per il bagno? Allora io non punterei sui modelli veri e propri del bagno. Sono lineari e semplici. Ci sono mobiletti con specchio rettangolare o quadrato incorporato oppure specchi illuminati con barre led per sfruttare gli spazi ed illuminare la zona trucco. Ikea offre una selezione infinita di specchi per tutti gli ambienti della casa, e io andrei a scegliere proprio fra quelli. Infatti, dal sito si possono trovare specchi meravigliosi esagonali con la cornice dorata, specchi tondi con cornice nera o quadrati di diverse grandezze da abbinare insieme. Specchi moderni e fantasiosi per arredare il bagno con accessori decor.

Ti sei convinto? Sfoglia il catalogo dell’arredo bagno ikea e non riuscirai a resistere dalle infinite combinazioni di stili e tendenze.