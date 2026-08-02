TODI - Etab "La Consolazione" inaugura il percorso spirituale artistico letterario "Amore, ogni cosa chiama - Jacopone e San Francesco sui sentieri del Cantico", parte della Green Gallery dell’Ente dedicata alla valorizzazione del Parco degli Olivi. Il progetto nasce dalla direzione artistica di Silvia Ranchicchio, che ha ideato un percorso spirituale artistico letterario dedicato alla parola poetica di Jacopone da Todi. Il percorso è stato costruito come un’interazione tra linguaggi artistici e letterari in dialogo con il paesaggio. L’iniziativa vuole rendere omaggio all’illustre concittadino Jacopone da Todi, mistico e poeta, che sulle orme di San Francesco seguì e diffuse i suoi insegnamenti, contribuendo a definirne la portata spirituale e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra arte e spiritualità. Jacopone da Todi in un percorso d’arte

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