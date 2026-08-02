La stagione teatrale 2026-2027 a Cattolica prevede tredici spettacoli che combinano narrazione, teatro civile, musica e danza. La programmazione si focalizza su storie che riflettono il nostro tempo, con interpreti noti come Paolini, Ambra, Pivetti e Gallo. La rassegna si svolgerà nella Regina e mira a coinvolgere il pubblico attraverso diverse forme artistiche.

Si annuncia piena di storie che attraversano il nostro tempo la nuova stagione teatrale 20262027 della Regina di Cattolica. In programma tredici spettacoli che, nel raccontare il presente, intrecciando narrazione, teatro civile, musica e danza. Avranno come protagonisti i grandi nomi del mondo dello spettacolo. Si va da Marco Paolini ad Ambra Angiolini, da Filippo Caccamo a Massimiliano Gallo, fino a Gonzalo Rubalcaba. I riflettori si riaccenderanno il 18 novembre, ma già dal 21 settembre si potranno rinnovare gli abbonamenti e dal 3 ottobre effettuare la sottoscrizione. La rassegna, che quest’anno ha come simbolo la farfalla, ideata e realizzata dall’illustratore e fumettista Alessandro Baronciani, sarà aperta da Marco Paolini con Bestiario idrico, il 18 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Marco Paolini, Ambra, Pivetti e Gallo. Che nomi per la stagione teatrale di Cattolica

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