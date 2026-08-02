Il ghiacciaio dell’Adamello e quel metro di spessore in meno | così si scioglie il gigante bianco

Nel 2025 il ghiacciaio dell’Adamello ha perso in media un metro di spessore, equivalenti a circa 12 milioni di metri cubi d’acqua. Il ghiacciaio, che si trova nel territorio di Saviore dell’Adamello, continua a ridursi a causa del riscaldamento globale. Le rilevazioni indicano un calo costante delle masse glaciali nelle Alpi. I dati sono stati raccolti da studi scientifici condotti nella zona.

Saviore dell’Adamello (Brescia), 2 agosto 2026 – Un metro di spessore in media, circa 12 milioni di metri cubi d’acqua. Tanto ha perso il ghiacciaio dell’Adamello nel 2025, il gigante bianco che, come tutti i ghiacciai alpini, è in sofferenza a causa dei cambiamenti climatici. Non a caso proprio da qui, esattamente sul Tonale, è partita la nuova edizione della Carovana dei ghiacciai, la campagna internazionale di Legambiente realizzata con la partnership scientifica della fondazione Glaciologica italiana e la collaborazione del Club alpino italiano e di Cipra Italia. I dati sono ormai costantemente col segno meno, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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