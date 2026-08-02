Durante un controllo notturno, le pattuglie dei Carabinieri hanno recuperato uno scooter rubato. Un giovane di 16 anni è stato denunciato in seguito al ritrovamento del veicolo, che era stato sottratto poco prima. Le forze dell’ordine continuano a pattugliare le strade per prevenire furti e garantire sicurezza, intervenendo prontamente in caso di segnalazioni o situazioni sospette.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le “Gazzelle” del Nucleo Radiomobile intervengono durante un controllo notturno. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati ogni giorno con le pattuglie delle cosiddette “Gazzelle” per garantire sicurezza e pronto intervento ai cittadini. La presenza costante dei militari sulle strade e la tempestività degli interventi coordinati attraverso il numero di emergenza 112 consentono di contrastare diversi episodi criminali e intervenire rapidamente nelle situazioni più delicate. Fermato uno scooter appena rubato: denunciato un minorenne. Nel corso di uno dei servizi di pattugliamento notturno, i Carabinieri hanno intercettato uno scooter risultato appena rubato e hanno denunciato un 16enne residente a Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, scooter rubato recuperato dai Carabinieri: denunciato un 16enne

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