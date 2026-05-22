Andavano in giro con uno scooter rubato | due giovani inseguiti e bloccati dai carabinieri

Notizia in breve

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri lungo la Statale Amalfitana mentre erano a bordo di uno scooter rubato. Dopo un inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. La fuga è durata alcuni chilometri prima del fermo, avvenuto in prossimità di un'area urbana. Lo scooter rubato è stato sequestrato. I due giovani sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso.