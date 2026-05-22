Andavano in giro con uno scooter rubato | due giovani inseguiti e bloccati dai carabinieri
Due giovani sono stati fermati dai carabinieri lungo la Statale Amalfitana mentre erano a bordo di uno scooter rubato. Dopo un inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. La fuga è durata alcuni chilometri prima del fermo, avvenuto in prossimità di un'area urbana. Lo scooter rubato è stato sequestrato. I due giovani sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso.
Una rocambolesca fuga lungo la Statale Amalfitana si è conclusa con il fermo di due giovani a bordo di uno scooter risultato rubato. Lo scorso 20 maggio, i carabinieri della Stazione di Positano hanno intimato l'Alt a due uomini in sella a un motociclo, senza tuttavia riuscire a bloccarli: i due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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