X Factor 2026 torna su Sky e NOW il 10 settembre, con una programmazione settimanale che durerà tutto l’autunno. La conduttrice sarà Giorgia, mentre in giuria ci saranno Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, quest'ultima in veste di new entry. La prima puntata sarà disponibile anche tramite un video promo pubblicato online.

Data ufficiale e primo promo per la nuova edizione di X Factor 2026: lo show tornerà su Sky e in streaming su NOW giovedì 10 settembre, con appuntamento fisso settimanale per tutto l’autunno. Alla conduzione ci sarà Giorgia, confermata al timone del programma prodotto da Fremantle. Al tavolo della giuria siederanno Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati a selezionare i concorrenti lungo il percorso che porterà dalle Audizioni al Bootcamp, fino alla Last Call e alla formazione delle squadre. Il promo, diffuso sui canali social dello show e realizzato da Sky Creative Agency, ritrae i cinque protagonisti in una doppia veste — parte “murales”, parte in carne e ossa — segnando l’avvio ufficiale del countdown verso il debutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2026 riparte: Giorgia conduce, Francesco Gabbani, (la new entry) Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi in giuria. Ecco la data della prima puntata – IL VIDEO

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Giorgia, Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama : è vostro

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Al tavolo dei giudici di X Factor 2026 siederanno Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry IramaPer la prima volta in questa edizione, Irama si unisce alla giuria di X Factor, affiancando Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Il primo video in stile cartoon di X Factor 2026: Giorgia alla conduzione e i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e la novità IramaÈ stato diffuso il primo video promozionale di X Factor 2026, in cui appaiono la conduttrice e i giudici, tra cui una novità.

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X Factor 2026, al via il countdown: svelato il promo con Giorgia e i quattro giudiciSky lancia il primo promo di X Factor 2026 con Giorgia, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi in vista del debutto. Leggi i dettagli ... digital-news.it

X Factor 2026 riparte con Giorgia alla conduzione e una giuria rinnovataX Factor 2026 torna dal 10 settembre su Sky e NOW con Giorgia alla conduzione e una giuria rinnovata: Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. megamodo.com