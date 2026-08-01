Valditara lancia la proposta | Divieto di burqa a scuola e corsi di italiano per genitori stranieri

Da iltempo.it 1 ago 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che presenterà un emendamento al ddl Sicurezza. La proposta prevede il divieto di indossare il burqa nelle scuole e l'introduzione di corsi di italiano per i genitori stranieri. L'obiettivo dichiarato è evitare che gli studenti perdano l'apprendimento fatto in classe a casa. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane.

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Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha detto stamattina che presenterà un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola e introdurre parallelamente corsi di italiano per i genitori stranieri al fine di evitare "che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe". Ci sarà dunque "una grande assise a novembre" per discutere del tema integrazione studentesca a cui verranno invitati "esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti". Valditara segue dunque la linea della integrazione e non della inclusione, che spiega così: "Faccio un esempio: se permettiamo che una ragazza venga a scuola con il burqa, la includiamo accettando principi in contrasto con la Costituzione, come la discriminazione uomo-donna, ma non la integriamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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