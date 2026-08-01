In Puglia, si sostiene che i resort di lusso e i grandi gruppi internazionali del turismo possano portare benefici economici e occupazionali. Si afferma che investire nella regione è conveniente e che tali progetti aiutano a preservare il territorio e l’ambiente. L’obiettivo è creare posti di lavoro stabili attraverso investimenti pluriennali, contrastando le restrizioni che limitano l’ingresso di capitali stranieri nel settore turistico di alta gamma.

«Ai grandi gruppi internazionali del turismo di qualità va detto che in Puglia c’è la possibilità di investire e che è anche conveniente. Perché salvaguardando il territorio e l’ambiente si può anche creare sana occupazione e dare vita a progetti pluriennali. Quindi Confindustria Bari e Bat suggerisce di aprire un tavolo di concertazione con la Regione Puglia e tutti i soggetti titolati per giungere a un migliore coordinamento». Mario Aprile, presidente degli industriali di Bari-Bat, è convinto che si debba passare ai fatti. Il turismo, la nuova frontiera dell’economia locale, va organizzato predisponendo piani d’azione condivisi. La sola Four Seasons, realtà che vuole realizzare un resort a Ostuni, crea già da sé una «destinazione», cioè porta in dote la una sua clientela alto spendente. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Turismo in Puglia, «Basta stop a chi porta ricchezza, i resort di lusso servono per creare posti di lavoro»

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