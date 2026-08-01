Un incidente sulla strada statale 18 Cilentana ha provocato la morte di un motociclista e il ferimento di un uomo e due bambini. L’impatto tra un’auto e una moto è avvenuto tra gli svincoli di Centola e Poderia. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La vittima deceduta aveva circa 40 anni.

Nuovo drammatico incidente lungo la strada statale 18 Cilentana. Il violento impatto si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia, dove, per cause attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, una motocicletta e un’autovettura sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il motociclista, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. I sanitari giunti sul posto hanno tentato ogni possibile intervento, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nell’automobile coinvolta viaggiavano un uomo e due bambini. Tutti e tre sono rimasti feriti e, dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Tragedia sulla Cilentana, scontro tra auto e moto: muore un centauro, feriti un padre e due bambini

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Tragedia sulla Cilentana: scontro mortale tra auto e moto a Poderia

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