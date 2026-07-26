Un motociclista è morto e la sua fidanzata è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto all’interno della galleria di Pattano, sulla strada Cilentana. Lo scontro frontale ha coinvolto due veicoli e si è verificato nel territorio di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni serie.

Tragedia lungo la Cilentana, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria di Pattano, nel territorio di Vallo della Lucania. Gravemente ferita la donna che viaggiava con lui in sella alla moto. I due, entrambi di Eboli e fidanzati, stavano percorrendo la strada statale quando, per cause ancora da accertare, la motocicletta si è scontrata frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Per il motociclista, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. La fidanzata ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Vallo della Lucania, scontro frontale sulla Cilentana: muore centauro, grave la fidanzata

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