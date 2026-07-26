Vallo della Lucania scontro frontale sulla Cilentana | muore centauro grave la fidanzata

Da salerno.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista è morto e la sua fidanzata è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto all’interno della galleria di Pattano, sulla strada Cilentana. Lo scontro frontale ha coinvolto due veicoli e si è verificato nel territorio di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni serie.

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Tragedia lungo la Cilentana, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria di Pattano, nel territorio di Vallo della Lucania. Gravemente ferita la donna che viaggiava con lui in sella alla moto. I due, entrambi di Eboli e fidanzati, stavano percorrendo la strada statale quando, per cause ancora da accertare, la motocicletta si è scontrata frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Per il motociclista, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. La fidanzata ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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