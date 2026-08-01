Traffico oggi bollino nero sulle autostrade domani rosso | 26 milioni di auto Quando partire e quando no strade e orari da evitare

Oggi si prevede un bollino nero per il traffico sulle autostrade, con circa 26 milioni di veicoli in circolazione. Domani il livello di congestione passerà a rosso. Sono attesi numerosi spostamenti durante il fine settimana di inizio agosto, con le strade più congestionate nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di evitare le principali arterie tra le 10 e le 16 e di partire in orari mattutini o serali per ridurre i disagi.

Non è il primo fine settimana dell'estate dedicato alle partenze, ma sarà certamente uno dei più intensi. Il weekend di inizio agosto si annuncia infatti tra i più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Bollino nero sulle autostrade: ANAS sospende i cantieri per l'esodo estivo

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