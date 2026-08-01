Stadio, Fiera e Bologna presentano al Comune un progetto per un nuovo impianto sportivo polivalente. La proposta è stata consegnata oggi attraverso una lettera di intenti. Il sindaco ha espresso l’intenzione di candidare l’iniziativa come sede per Euro 2032. La collaborazione coinvolge Bolognafiere e la società calcistica locale. La collaborazione mira a sviluppare un impianto che possa ospitare eventi sportivi e altri utilizzi. La proposta è ora soggetta alle valutazioni del Comune.

Bologna, 1° agosto 2026 – Bolognafiere e Bologna Fc insieme per un nuovo impianto sportivo polivalente. È stata presentata oggi al sindaco Matteo Lepore una lettera di intenti. L’area individuata è di proprietà di Bologna Fiere, tra la linea ferroviaria e l’autostrada Bologna. Si tratta di una buona zona dal punto di vista della mobilità: accanto al casello dell’Autostrada, a parcheggi con migliaia di posti auto, a una fermata ferroviaria dedicata, già utilizzata in passato per servire grandi eventi, e a uno dei capolinea del futuro tram (Michelino Fiera Nord). I due enti hanno scritto a Lepore, un testo finalizzato ad avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo stadio in Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Stadio, Fiera e Bologna presentano al Comune il progetto per il nuovo impianto. Il ‘sì’ di Lepore: “Lo candideremo ad Euro 2032”

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