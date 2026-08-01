Roma | controlli sul litorale in un magazzino sequestrati 68 mila articoli fuori norma

Le forze di sicurezza hanno effettuato controlli sul litorale romano, sequestrando 68 mila articoli non conformi in un magazzino. Durante un'operazione nelle zone di Torvaianica, Tor San Lorenzo, Anzio, Nettuno e Ostia, sono stati verificati diversi punti di distribuzione. Il sequestro riguarda merce irregolare priva delle certificazioni di conformità. Nessun arresto è stato comunicato. L’attività prosegue con controlli mirati in tutta l’area costiera.

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Roma hanno recentemente portato a termine un piano straordinario di controlli nelle aree di Torvaianica, Tor San Lorenzo, Anzio, Nettuno e Ostia. Risultati significativi sono emersi da queste operazioni, tra cui il sequestro di ben 67.948 articoli all’interno di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. Questi prodotti, che spaziano da cosmetici ad accessori di abbigliamento, fino a materiali per il confezionamento e utensili di varia natura, sono risultati privi delle necessarie certificazioni minime di sicurezza previste dalla normativa europea. Di conseguenza, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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