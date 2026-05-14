Multa di 16 mila euro 570 articoli sequestrati | commercio senza permessi a Venezia
Nella zona centrale di Venezia, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 570 articoli e multato un esercente con una sanzione di 16 mila euro. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di controlli mirati a contrastare il commercio senza autorizzazioni. Le autorità hanno continuato a presidiare l’area per verificare il rispetto delle norme e limitare le attività illegali nel centro storico. Nessuna altra informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle operazioni.
In centro storico a Venezia il comando provinciale dei carabinieri non molla la presa sul commercio abusivo. Sono scattati altri controlli nei giorni scorsi e martedì mattina i militari del nucleo natanti durante un controllo alle attività in area pubblica in forma itinerante hanno multato per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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