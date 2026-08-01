Le banche centrali di numerosi Paesi stanno aumentando le riserve di oro fisico, riducendo l’uso del dollaro nelle riserve valutarie. Questa tendenza si sta accelerando, con le banche che incrementano costantemente la quota di oro nei loro bilanci. L’obiettivo è diversificare le riserve e ridurre la dipendenza dal dollaro. La scelta di investire in oro da parte dei cittadini italiani cresce, anche in risposta a questa strategia delle istituzioni finanziarie.

Le banche centrali di decine di Paesi stanno accelerando il processo di de-dollarizzazione delle riserve valutarie, incrementando in modo sistematico la quota di oro fisico all’interno dei propri bilanci. La spinta viene da Cina, Russia e dal blocco emergente, ma la dinamica ha ormai carattere strutturale e non congiunturale. Per i risparmiatori italiani il segnale è rilevante: quando gli attori istituzionali ribilanciano l’ asset allocation verso l’oro come hedge contro l’erosione del potere d’acquisto e la volatilità dei mercati obbligazionari, la logica si applica anche a scala di portafoglio privato. È logico, pertanto, chiedersi se è corretto guardare all’ oro da investimento come soluzione per proteggere i propri risparmi e se ha ancora senso investire oggi o è già troppo tardi? L’investimento in oro, oggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro da investimento: perché sempre più italiani lo scelgono (e come funziona davvero)

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