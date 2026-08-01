Un carabiniere in servizio presso la Centrale Operativa di una compagnia di Licata è deceduto a un anno dalla pensione. Lascia una moglie e quattro figli. È stata avviata una raccolta fondi in sua memoria. La notizia è stata confermata dall’Arma dei Carabinieri, che ha espresso cordoglio per la perdita di un membro in servizio. La sua morte è avvenuta poco prima di completare un percorso lavorativo di lungo corso.

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Licata, appuntato scelto qualifica speciale in servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Licata, in provincia di Agrigento. Aveva 59 anni ed era ormai a un passo dalla pensione. È morto domenica mattina dopo aver combattuto contro una grave malattia oncologica, diagnosticata soltanto lo scorso maggio. Il dolore della famiglia e dei colleghi. La scomparsa di Vincenzo Licata lascia nel dolore la moglie Liliana e i quattro figli: Giuseppe, Giulia, Erika – anche lei carabiniere – e la più giovane Chiara. Colleghi, amici e conoscenti lo ricordano come un uomo profondamente legato alla famiglia e al proprio lavoro, sempre disponibile verso gli altri sia in servizio sia nella vita privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Muore a un anno dalla pensione il carabiniere Vincenzo Licata: lascia la moglie e quattro figli, raccolta fondi in sua memoria

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