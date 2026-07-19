La Spezia morto Alessandro Bianchi dopo un mese di agonia | lascia la moglie e tre figli parte una raccolta fondi

Da notizieaudaci.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è morto dopo un mese di agonia, a causa di ferite gravissime riportate in un incidente sulla variante Aurelia. È stato ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale San Martino di Genova, dove ha lottato tra vita e morte. Lascia la moglie e tre figli. È stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia.

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Il 42enne non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate nell’incidente sulla variante Aurelia. Per quasi un mese ha combattuto tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino di Genova, aggrappandosi alla speranza di tornare dalla sua famiglia. Ma quel cuore che aveva resistito a un terribile incidente stradale si è fermato. Alessandro Bianchi, 42 anni, residente a La Spezia, è morto dopo le gravissime ferite riportate nello schianto avvenuto lo scorso 18 giugno sulla variante Aurelia. La sua scomparsa ha gettato nel dolore un’intera comunità. A piangerlo sono soprattutto la moglie Carolina, i tre figli ancora piccoli, i familiari, gli amici e i colleghi che in queste ore hanno deciso di trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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