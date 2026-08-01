Durante una puntata de L’Eredità Summer condotta da Marco Liorni, il conduttore ha vinto alla Ghigliottina e ha annunciato di voler festeggiare. La trasmissione, in onda su Rai1, è una versione estiva del quiz tradizionale, sostituto di Affari Tuoi. Liorni ha commentato la vittoria con un invito a brindare, mentre il pubblico seguiva l’evento in diretta. La puntata ha mantenuto il format classico del programma, con la partecipazione di concorrenti e momenti di suspense.

Una nuova puntata de L’Eredità Summer condotta da Marco Liorni ha riportato il pubblico nel clima tipico del celebre quiz di Rai1 che sostituisce Affari Tuoi nel periodo estivo. Tra sfide serrate, eliminazioni e continui ribaltamenti fino al gioco finale della Ghigliottina, protagonista della serata è stato Giulio, capace di costruire passo dopo passo una rimonta che lo ha portato fino all’ultimo e decisivo passaggio. L’Eredità Summer, la partita di Giulio. Nella puntata de L’Eredità Summer che chiude il mese di luglio in gara c’erano Diego, Corinna, Jacopo, Giulio, Alessia e la campionessa Giulia. Il percorso del futuro vincitore è entrato... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, Marco Liorni festeggia la vittoria alla Ghigliottina: “Andiamo a brindare”

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