Kimi Antonelli scatenato sui kart in Sardegna | migliorato il record della pista di Leclerc

Kimi Antonelli ha stabilito un nuovo record sulla pista di kart in Sardegna, migliorando il precedente di Leclerc. Il pilota sta trascorrendo le vacanze sull’isola, dedicandosi alle sessioni di prova sui kart. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Antonelli si sta concentrando sulle corse in vista della seconda metà della stagione, senza partecipare a competizioni ufficiali in questo periodo.

Kimi Antonelli si sta concedendo un periodo di vacanza in Sardegna, dove hanno scelto di ricaricare le pile in vista della seconda parte di stagione. Il Mondiale F1 è andato in pausa dopo il GP di Ungheria disputato lo scorso fine settimana all’Hungaroring e si ritornerà in pista solo nel weekend del 21-23 agosto, quando a Zandvoort andrà in scena il GP d’Olanda, che precederà l’attesissimo GP d’Italia a Monza (4-6 settembre). Il 19enne bolognese si trova al primo posto nella classifica generale del Mondiale F1 con 219 punti all’attivo e può fare affidamento su cinquanta lunghezze di vantaggio nei confronti del britannico Lewis Hamilton, grazie al filotto di cinque successi consecutivi infilato tra Cina, Giappone, USA, Canada e Monaco e all’affermazione in Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il pilota di F1 Kimi Antonelli in kart a Migliaro (FE)

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