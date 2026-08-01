Juve su Taylor della Lazio | i numeri ci svelano questo sull’olandese

Notizia in breve

La Juventus sta considerando l’acquisto di un centrocampista della Lazio e i dati statistici dell’olandese sono positivi. Durante questa stagione, il giocatore ha totalizzato un certo numero di presenze e gol, confermando la sua presenza in campo. Le sue prestazioni sono state analizzate attraverso numeri che evidenziano continuità e contributi in fase offensiva e difensiva. La valutazione si basa su queste statistiche, che mostrano un andamento stabile e performante.