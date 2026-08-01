Juve su Taylor della Lazio | i numeri ci svelano questo sull’olandese
La Juventus sta considerando l’acquisto di un centrocampista della Lazio e i dati statistici dell’olandese sono positivi. Durante questa stagione, il giocatore ha totalizzato un certo numero di presenze e gol, confermando la sua presenza in campo. Le sue prestazioni sono state analizzate attraverso numeri che evidenziano continuità e contributi in fase offensiva e difensiva. La valutazione si basa su queste statistiche, che mostrano un andamento stabile e performante.
di Francesco Spagnolo La Juventus per il centrocampo valutano anche il giocatore della Lazio. E i numeri promuovono l’olandese. Come è andata la sua stagione. Il possibile approdo di Taylor alla Juve rappresenta uno dei temi più stuzzicanti del mercato estivo. L’eventuale acquisto dell’olandese andrebbe a rinforzare la mediana bianconera, portando qualità, equilibrio e continuità. Ma quali garanzie può offrire il giocatore al centrocampo della Juve? Analizzando nel dettaglio il rendimento del giocatore della scorsa stagione, emergono dati estremamente significativi. La prima caratteristica fondamentale è la straordinaria affidabilità. Durante l’ultima campagna agonistica ha collezionato 17 presenze, scendendo in campo 17 volte da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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