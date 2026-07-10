Brahim Diaz non parteciperà più ai Mondiali dopo l’eliminazione della sua squadra. La Juventus sta valutando come intervenire sul suo eventuale ritorno, ma il giocatore preferisce restare al Real Madrid. La decisione definitiva sulla sua posizione sarà presa nelle prossime settimane. La squadra italiana ha analizzato i numeri e le possibilità di ingaggio, mentre Diaz ha espresso la volontà di continuare con il club madrileno.

di Luca Fioretti La Juventus studia il piano perfetto per Brahim Diaz dopo l’eliminazione al Mondiale, ma il talento del Marocco vuole giocarsela al Real Madrid. Il Marocco saluta amaramente il sogno del Mondiale dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale subita per mano della Francia. Tra i protagonisti della spedizione spicca il nome di Brahim Diaz, obiettivo concreto della Juventus per innalzare il tasso tecnico della rosa. Il trequartista ha disputato un torneo straordinario, confermandosi un giocatore fondamentale per gli equilibri in campo. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Nella sua ultima apparizione, il fantasista ha offerto un’ altra partita di sacrificio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’avventura mondiale di Brahim Diaz è arrivata al capolinea: i numeri dell’obiettivo Juve contro la Francia svelano questo

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