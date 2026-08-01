Nel primo pomeriggio di ieri, in località Le Grazie a Tolentino, alcuni ladri sono entrati in una casa approfittando dell’assenza dei proprietari. Sono entrati da una finestra e hanno rovistato tra le stanze, portando via oro e contanti. La fuga è avvenuta subito dopo aver sottratto gli oggetti di valore. Non ci sono al momento dettagli su eventuali inseguimenti o indagini in corso.

Tolentino, 1 agosto 2026 - Ladri in casa in pieno giorno. È successo nel primo pomeriggio di ieri a Tolentino, in località Le Grazie. Secondo le ricostruzioni, i malviventi sono entrati dalla finestra di un’abitazione in zona Palatucci e hanno messo a soqquadro la casa, approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver rovistato nei cassetti e negli armadi, hanno arraffato alcuni oggetti d’oro e contanti. Il bottino è in corso di quantificazione. Oltre al danno, restano la rabbia e l’amarezza per l’intimità violata e per l’impunità dei ladri. I carabinieri sono stati informati dell’accaduto. Sono scattate le indagini per cercare di risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in casa in pieno giorno. Ladri scappano con oro e contanti

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Furti in casa: come agiscono i ladri e cosa li ferma

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