Firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Coldiretti | Così valorizziamo agricoltura e gastronomia

È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e Coldiretti per promuovere l’agricoltura e la gastronomia locale. L’accordo mira a valorizzare le produzioni agricole e le tradizioni culinarie attraverso iniziative congiunte e progetti di tutela del territorio. L’obiettivo è rafforzare la presenza del settore agricolo nelle attività culturali e promozionali, favorendo un legame più stretto tra comunità e produzione locale. La collaborazione si concentrerà anche sulla tutela e la diffusione delle eccellenze gastronomiche della zona.

Bergamo. Un’alleanza tra istituzioni e mondo agricolo per promuovere il territorio attraverso il cibo, le produzioni locali e la cultura gastronomica. Il Comune e Coldiretti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a sviluppare progetti, iniziative ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, nell’ambito del percorso che ha portato la città a entrare nella rete delle Città Creative Unesco per la Gastronomia. L’accordo nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e associazione agricola, partendo dall’idea che agricoltura, tradizioni, cultura e gastronomia rappresentino un sistema integrato capace di generare sviluppo sostenibile, sostenere le imprese del settore e rafforzare l’identità del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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