Nelle finali degli Europei di canottaggio disputate il 1° agosto, l’Italia ha ottenuto tre medaglie, tra cui un argento nel quattro con PR3 misto e due bronzi nel doppio senza maschile e femminile.

Nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, gli azzurri conquistano il secondo posto nel quattro con PR3 misto e salgono sul terzo gradino del podio nel due senza maschile e femminile. Tre medaglie per l’Italia nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, agli Europei Assoluti di canottaggio. Il bilancio azzurro comprende l’argento del quattro con PR3 misto e i bronzi conquistati dal due senza maschile e da quello femminile. La giornata ha visto gli equipaggi italiani protagonisti anche nelle altre specialità, con due quinti posti e un sesto nella categoria maschile, oltre alla quinta posizione del quattro senza femminile. Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, hanno conquistato la medaglia d’argento nel quattro con PR3 misto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Europei di canottaggio 2026, tre medaglie per l’Italia: argento nel quattro con PR3 e due bronzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Canottaggio, Europei 2026 in DIRETTA: due bronzi per l’Italia, azzurri regrediti e distanti dal vertice continentaleNella finale del quattro di coppia femminile, la Gran Bretagna ha conquistato l'oro, completando una doppietta.

Cirivello d'argento: l'Italia chiude gli Europei con quattro medaglieL'Italia ha concluso gli Europei di Taekwondo con un bottino di quattro medaglie, tutte conquistate nella giornata finale della competizione.

Temi più discussi: Presentati a Varese gli Europei Assoluti di Canottaggio. Ventidue barche azzurre in gara da venerdì a domenica; Campionati Europei di Canottaggio WR 2026 - Varese, Italia; Varese è pronta per gli Europei di canottaggio: 450 atleti e città in festa tra la Schiranna e Piazza Montegrappa; Canottaggio: Campionati Europei Varese 2026 - 1a giornata: semifinali e Finali.

Aperti ufficialmente gli Europei di Varese 2026 https://t.co/NuvJkKcyPT #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com

Il canottiere di doppio, Lakshadweep, che ha vinto una storica medaglia d'oro con Ujjwal, è stato sospeso per stanozololo. Rischia una sospensione di quattro anni, con risultati da annullare. Era un potenziale medagliato ai Giochi Asiatici del 2026. : r/indiansp reddit

Europei canottaggio 2026 oggi: orari sabato 1° agosto, tv, streaming, italiani in garaGli Europei senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, sabato 1° agosto, a Varese, in Italia: nella seconda giornata di gare si ... oasport.it

Canottaggio, il 4 di coppia stecca agli Europei. Chiumento: Amareggiati: serve una analisi verso i MondialiSi chiude con una delusione la prima giornata degli Europei di canottaggio di Varese per il quattro di coppia senior maschile. L'equipaggio composto da ... oasport.it