Europei di canottaggio 2026 tre medaglie per l’Italia | argento nel quattro con PR3 e due bronzi
Nelle finali degli Europei di canottaggio disputate il 1° agosto, l’Italia ha ottenuto tre medaglie, tra cui un argento nel quattro con PR3 misto e due bronzi nel doppio senza maschile e femminile.
Nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, gli azzurri conquistano il secondo posto nel quattro con PR3 misto e salgono sul terzo gradino del podio nel due senza maschile e femminile. Tre medaglie per l’Italia nelle finali disputate oggi, sabato 1° agosto, agli Europei Assoluti di canottaggio. Il bilancio azzurro comprende l’argento del quattro con PR3 misto e i bronzi conquistati dal due senza maschile e da quello femminile. La giornata ha visto gli equipaggi italiani protagonisti anche nelle altre specialità, con due quinti posti e un sesto nella categoria maschile, oltre alla quinta posizione del quattro senza femminile. Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, hanno conquistato la medaglia d’argento nel quattro con PR3 misto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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