Calendario scolastico 2026 2027 | ecco le date di inizio lezioni le vacanze e i ponti approvati dalle singole regioni

Il calendario scolastico 20262027 è stato ufficialmente approvato dalle singole regioni, con l’inizio delle lezioni che varia tra il 7 e il 17 settembre. Le date di apertura delle scuole differiscono da regione a regione, così come le vacanze e i ponti, che sono stati stabiliti in modo autonomo. Manca poco più di un mese all’avvio dell’anno scolastico, con le scuole pronte a riprendere le attività.

Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico. Il calendario 20262027 è stato definito da ogni Regione in modo autonomo, con date di partenza che variano dal 7 al 17 settembre a seconda del territorio. A fare da contraltare, un autunno e una primavera poveri di ponti, con molte festività che cadranno di domenica o sabato, e due soli momenti di pausa collettiva: Natale e Pasqua. Ecco tutto quello che c’è da sapere per organizzarsi. Nelle aree settentrionali si registra la partenza più anticipata d’Italia. Ad inaugurare il nuovo anno saranno gli studenti di Bolzano il 7 settembre 2026, seguiti il 10 settembre da quelli di Trento, Valle d’Aosta e Veneto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico 2026/2027: quando inizia la scuola regione per regione

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