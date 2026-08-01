Abodi | Sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia

Le infrastrutture degli stadi italiani stanno vivendo un cambiamento senza precedenti. Il presidente della lega calcio ha dichiarato che sta accadendo qualcosa di mai visto prima nella storia del calcio nazionale. Per partecipare agli Europei del 2032, l’Italia deve rinnovare le proprie strutture sportive. Non sono stati forniti dettagli sui progetti, ma si tratta di un intervento urgente per adeguare gli impianti alle nuove esigenze.

Abodi svela a sorpresa: «Sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia». Le sue parole. Il percorso dell’ Italia verso UEFA Euro 2032 passa necessariamente dal rinnovamento delle infrastrutture sportive. A fare il punto è intervenuto direttamente il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che sul proprio profilo X ha tracciato un bilancio dei progressi compiuti dal Governo in sinergia con le principali istituzioni calcistiche. Abodi ha evidenziato la portata nazionale del progetto, sottolineando come l’intero Paese sia coinvolto in un piano di interventi che sta assumendo dimensioni significative, sia per investimenti sia per impatto territoriale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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