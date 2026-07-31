Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 31 luglio 2026, la viabilità sulla A1 Milano Napoli è stata aggiornata dal servizio di Astral infomobilità. La comunicazione riguarda il traffico in tempo reale sulla strada, senza ulteriori dettagli su eventuali incidenti o deviazioni. La regione Lazio fornisce regolarmente aggiornamenti sulla condizione della viabilità autostradale e sulla circolazione in zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Milano Napoli traffico rallentato Concorde tra nodo a 24 e diramazione Roma Sud direzione Napoli rimanendo sulla A1 tratta Roma Napoli un incidente rallenta il traffico tra Valmontone e Colleferro sempre direzione Napoli percorrendo il grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna code tra Pescaccio ed Aurelia Più avanti si rallenta track in Salaria e tra le uscite nomentane Prenestina sul tratto Urbano rallentamenti tra lo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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